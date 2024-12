Ho confirma el Meteocat: Gir de 180 º en el temps a partir de divendres

El fred s'ha establert a Catalunya durant les darreres jornades. Des del cap de setmana, les temperatures han caigut de manera notable. Aquest descens tèrmic ha estat acompanyat per episodis de pluja intermitent i cels coberts.

A diverses zones del país, la sensació de fred ha obligat a recuperar les bufandes i els abrics. Aquest clima hivernal, poc comú en aquesta època, ha generat comentaris entre els ciutadans. Tot i això, segons el Meteocat, la situació està a punt de canviar dràsticament.

Els propers dies portaran un canvi important. Les temperatures tocaran el mínim avui i començaran a pujar lentament. La meteorologia ens avança una millora substancial del temps cap al final de la setmana.

Dimecres fred i plujós

Segons la predicció del Meteocat, avui serà el dia més fred de la setmana; les precipitacions continuaran afectant diverses comarques catalanes. Al Pirineu i al Prepirineu, s'espera neu a cotes altes, acompanyada de fortes ratxes de vent. Al litoral, la pluja serà protagonista, encara que menys intensa que en dies anteriors.

| Getty Images

Pel que fa a les temperatures, avui marcarà el punt més baix d'aquest episodi de fred. En algunes localitats d'interior, les mínimes es podrien acostar als 0ºC. Aquest escenari es mantindrà fins dijous, amb lleugers signes de recuperació.

A partir de divendres, millora notable

Divendres portarà un canvi radical en les condicions meteorològiques, el Meteocat preveu cels més clars a gran part de Catalunya. Les pluges disminuiran considerablement i les temperatures en començaran l'ascens. Al litoral i prelitoral, s'esperen jornades més assolellades, ideals per a activitats a l'aire lliure.

L'augment de les temperatures se sentirà especialment al migdia, amb valors que podrien superar els 15ºC a diverses zones. Tot i que les nits continuaran sent fredes, la sensació tèrmica serà molt més còmoda durant el dia. Aquest canvi es podria prolongar durant el cap de setmana, consolidant una millora estable del temps.

Els experts també destaquen que aquest canvi de temps podria venir acompanyat de vents més càlids procedents del sud. Aquest fenomen contribuirà a la pujada de temperatures i al cessament de les precipitacions a moltes zones, marcant un contrast notable amb les jornades anteriors.

Un respir per als catalans

Aquest gir meteorològic serà ben rebut després de diversos dies de clima hivernal. El Meteocat convida a aprofitar la millora del temps per gaudir de les activitats a l'aire lliure. Tot i això, recorda que les matinades seguiran sent fredes, per la qual cosa es recomana mantenir la precaució.

Amb aquest canvi d'escenari, Catalunya es prepara per acomiadar el fred intens i donar la benvinguda a jornades més agradables. Els propers dies seran clau per confirmar si el temps més càlid ha arribat per quedar-se o si aquest canvi només és temporal. Ara com ara, els catalans ja poden guardar les bufandes, almenys durant el dia.