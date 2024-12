La previsió terrorífica de Mario Picazo: 'Arriba...'

per Iker Silvosa

Aquesta tardor ens ha deixat fenòmens meteorològics molt variats. Des de dies amb temperatures anormalment càlides fins a temporals intensos de pluja i neu. No obstant això, l'hivern ja és a tocar i promet portar un canvi radical. Les previsions no deixen cap dubte: el fred no anirà amb embuts i marcarà un abans i un després en el clima d'aquesta temporada.

El reconegut meteoròleg Mario Picazo ha estat clar en la seva darrera intervenció sobre el que ens espera. Segons Picazo, estem a les portes d'un episodi de fred extrem que afectarà gran part del país. "Aquest hivern serà més sever del que molts imaginen", ha comentat. L'arribada de masses d'aire fred continental serà la responsable d'una caiguda significativa de les temperatures els propers dies. Aquest canvi es podria perllongar durant setmanes, alterant la rutina diària de milions de persones.

El descens tèrmic començarà de manera notable aquest dilluns. S'espera que els termòmetres registrin mínimes sota zero a zones de l'interior, mentre que en àrees muntanyenques podrien baixar fins als -10 graus. "És hora de preparar-se per a un fred intens que ens acompanyarà durant bona part de l'hivern", ha advertit el meteoròleg. A les àrees més fredes, les nevades seran freqüents, sobretot a cotes mitjanes i altes, complicant la mobilitat i la vida quotidiana.

La situació estarà marcada per la retirada de la borrasca Darragh, que ha deixat importants acumulacions de neu al Pirineu i la Serralada Cantàbrica. Tot i el seu allunyament, l'anticicló que es posicionarà al nord del país canalitzarà aire fred d'origen continental. Aquest fenomen mantindrà temperatures molt baixes durant tota la setmana i augmentarà la sensació de fred a gran part de la península. Picazo ha destacat que "les temperatures podrien estar entre 5 i 10 graus per sota del que és habitual per a aquesta època de l'any".

La màniga curta, a l'armari

Les comunitats més afectades per aquesta onada de fred seran les de l'interior i les situades al nord del país. A més, la inestabilitat continuarà al litoral Mediterrani i Balears, amb precipitacions ocasionals que podrien ser en forma de neu a cotes baixes. "Aquest episodi de fred marcarà un canvi de cicle a l'hivern, amb temperatures gèlides i possibles nous temporals a l'horitzó", ha explicat Picazo al seu canal de meteorologia.

L'impacte d'aquest canvi climàtic no només afectarà la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, sinó també les llars. Les recomanacions són clares: abrigar-se adequadament, revisar sistemes de calefacció i mantenir-se informat sobre les alertes meteorològiques. Picazo també ha recordat la importància d'evitar desplaçaments innecessaris a àrees afectades per nevades i gelades severes.

Aquest episodi de fred extrem serà, segons Picazo, un recordatori que l'hivern no ha fet res més que començar. Les previsions apunten a final d'any marcat per temperatures gelades i possibles fenòmens extrems. "El pitjor del fred encara ha d'arribar, i tots hem d'estar preparats", ha conclòs el meteoròleg. Amb aquestes condicions, doncs, queda clar que els dies de màniga curta ja són cosa del passat, almenys fins a la primavera que ve.