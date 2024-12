Oficial Meteocat: Demà dijous risc per pluja intensa a 10 comarques

Aquesta tardor ha esdevingut un espectacle meteorològic impredictible. Des de dies assolellats amb temperatures atípiques fins a jornades marcades per nevades i pluges intenses. El pas de les estacions deixa enrere la calor per donar protagonisme a fenòmens meteorològics més característics de finals d'any. Aquesta variabilitat no és només objecte d'interès en xarxes socials, sinó també de precaució per les alertes activades a diferents punts de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta oficial per pluges intenses demà dijous. La previsió assenyala que es podrien superar els 20 mm d'aigua en 30 minuts. Aquesta situació de risc es concentrarà a 10 comarques del territori, on s'esperen ruixats acompanyats de tempestes locals. L'alarma estarà vigent des de les 13.00 hores fins a la mitjanit, mantenint un nivell de perill de 2 sobre 6.

Les comarques més afectades seran Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès i Tarragonès. Segons els experts, les pluges podrien acumular localment més de 50 mm durant l'episodi. Aquest volum, encara que moderat, és suficient per generar complicacions puntuals a la mobilitat i augmentar el risc d'inundacions en zones urbanes.

Què ens espera dijous?

El nivell de perill 2/6 indica una probabilitat moderada que les precipitacions superin els llindars establerts. Això no implica que totes les zones dins de les comarques afectades registrin pluges intenses, però sí que representa un escenari que requereix vigilància activa. En aquest tipus de situacions, les autoritats recomanen extremar les precaucions en circular per carreteres i evitar activitats a l'aire lliure en àrees vulnerables.

El Meteocat també destaca que aquestes pluges podrien estar acompanyades de tempestes elèctriques. Tot i que no s'espera que siguin generalitzades, el risc de descàrregues en punts específics obliga a prendre mesures addicionals de seguretat. Els episodis de pluja més intensa es concentraran entre les primeres hores de la tarda i la mitjanit, sent el període de major activitat entre les 18.00 i les 21.00 hores. A priori, però, no haurien d'afectar el transcurs normal de la jornada.

| ACN

L'activació d'aquesta alerta és una mostra més de com les pluges s'estan convertint en protagonistes del clima tardorenc a Catalunya. Aquests tipus d'episodis no només afecten la vida quotidiana, sinó que també plantegen desafiaments per a la infraestructura de drenatge i les xarxes de transport. Les autoritats locals han assenyalat que s'està treballant per minimitzar els impactes a les zones crítiques.

Amb les condicions previstes, s'aconsella a la població mantenir-se informada a través dels canals oficials del Meteocat i seguir les recomanacions de protecció civil. A més, es convida els ciutadans a evitar desplaçaments innecessaris durant les hores de més intensitat de pluja i a estar atents a possibles actualitzacions de l'avís meteorològic.