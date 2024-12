Ho detecta Francesc Mauri: Espectaculars trombes marines a la costa catalana

Aquesta tardor, la meteorologia mostra una gran varietat de fenòmens que estan capturant l'atenció d'aficionats i experts. Les xarxes socials i els serveis meteorològics han estat l'aparador perfecte per compartir aquestes manifestacions naturals impressionants. Entre tempestes, nevades i cels espectaculars, la diversitat climàtica continua deixant imatges úniques.

Un dels esdeveniments més destacats dels darrers dies ha estat l'aparició de trombes marines davant de la costa catalana. Francesc Mauri, reconegut meteoròleg, va ser un dels primers a destacar el fenomen, documentat el 9 de desembre passat. Les imatges, capturades des de Lloret de Mar, mostren una tromba marina perfectament visible des de terra. La formació va tenir lloc a la zona de la Selva, cap a les tres de la tarda, i va ser seguida per nombrosos observadors.

Després, a més, un internauta va respondre la piulada de Francesc Mauri amb més imatges sobre aquest espectacular fenomen marí. S'hi pot apreciar una màniga ben formada que connecta totalment els núvols amb la superfície del mar i una altra segona que està començant a formar-se.

La particularitat sobre les trombes marines

El fenomen, conegut tècnicament com a màniga o tromba marina, és una columna d'aigua en rotació que connecta el mar amb un núvol. Aquestes estructures s'assemblen als tornados, però es produeixen sobre superfícies aquàtiques. Perquè una tromba marina es formi, calen diversos elements: una diferència de temperatura entre la superfície marina i les capes superiors de l'atmosfera, alta humitat i condicions d'inestabilitat atmosfèrica.

Les trombes marines solen tenir lloc a zones d'aigües càlides, on el contrast tèrmic pot ser significatiu. En aquest cas, les aigües del Mediterrani, encara càlides malgrat la temporada, han contribuït a la seva formació. Les imatges mostren com s'estén la columna des d'una base ennuvolada cap al mar, creant un espectacle visual únic. Les fotografies, compartides per usuaris com Isaac Hero, han ofert diferents perspectives de la mateixa tromba, destacant-ne la rotació i verticalitat.

Aquest fenomen, encara que espectacular, no sol ser perillós si es manté lluny de la costa o d'embarcacions. Tot i això, una tromba marina que toqui terra pot convertir-se en un tornado, amb possibles danys en infraestructures. Encara menys comuns que els tornados terrestres, les trombes marines són una mostra de la capacitat de la natura per sorprendre'ns.

L'episodi registrat a la costa catalana se suma a altres esdeveniments meteorològics destacats d'aquesta temporada. Des de pluges intenses fins a forts vents, passant també ara per les primeres nevades, la inestabilitat atmosfèrica ha estat una constant en les últimes setmanes. Això reflecteix la influència de patrons climàtics complexos, que estan afectant tota la regió mediterrània.