Alerta important d'última hora, situació crítica: Risc màxim en una comarca

Catalunya es troba avui davant d'un panorama meteorològic molt delicat que obliga a extremar la precaució. Durant les últimes hores, els indicadors del temps han experimentat canvis bruscos que afecten seriosament diverses comarques, especialment del sud i oest català, despertant l'atenció i preocupació de les autoritats locals i la ciutadania.

Què està passant amb el temps a Catalunya?

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta de màxim nivell (6 sobre 6) per fenòmens meteorològics de caràcter violent, situació que no sol presentar-se freqüentment al nostre territori. La gravetat rau en la combinació de fenòmens extrems com pedres de gran mida (superiors als 2 cm de diàmetre), ràfegues de vent extremadament fortes (superiors a 90 km/h, equivalents a 25 m/s), així com possibles episodis de tornados o mànegues i fenòmens d'esclafits, ràfegues de vent molt violentes i sobtades.

Durant la tarda d'avui, entre les 14:22 i les 16:22 hores, aquesta situació adversa podria assolir nivells realment perillosos, especialment concentrats a la zona sud del territori català, on diverses comarques ja es troben sota avís taronja i una d'elles sota el màxim risc, representat amb el color vermell.

| Meteocat

Comarques afectades en risc elevat

La informació actualitzada indica clarament quines són les àrees que han d'estar en estat de màxima vigilància. Comarques com Segrià, Garrigues, Priorat, Ribera d'Ebre i Baix Ebre es troben en situació d'alerta taronja, cosa que significa un risc elevat per l'ocurrència d'aquests fenòmens violents. Els habitants d'aquestes zones hauran d'estar atents a qualsevol actualització meteorològica i prendre precaucions addicionals per evitar danys personals o materials.

Terra Alta sota situació extrema

No obstant això, l'alerta més greu se centra específicament a la comarca de Terra Alta, situada al sud-oest de Catalunya. Aquesta regió es troba ara mateix sota alerta vermella, cosa que indica una situació crítica i un risc extrem. Els experts adverteixen que els fenòmens a Terra Alta podrien arribar a ser excepcionalment violents, assolint nivells potencialment destructius, cosa que inclou pedres de gran mida, vents extremadament forts, i fins i tot la possible formació de tornados puntuals.

Davant d'aquesta excepcional situació meteorològica, és fonamental que la població prengui consciència de la gravetat del fenomen. Es recomana encaridament romandre a l'interior d'edificis sòlids i evitar completament els desplaçaments en vehicle o a peu durant el període de màxim risc. A més, és vital assegurar objectes exteriors com testos, mobiliari urbà i qualsevol altre element susceptible de ser desplaçat pel vent.

Així mateix, mantenir-se informat a través de canals oficials com Meteocat i Protecció Civil és essencial per seguir de prop l'evolució del fenomen i rebre indicacions específiques en temps real. Aquesta situació adversa tendirà a millorar gradualment cap al final de la tarda, encara que es recomana prudència i seguiment constant de les actualitzacions oficials fins que les autoritats comuniquin clarament la fi del perill extrem.