El calorós cap de setmana ha passat factura: els embassaments que han perdut capacitat

per Iker Silvosa

Catalunya encara gaudeix d'una situació hídrica general excepcionalment positiva, amb els embassaments de les conques internes prop del 79% de la seva capacitat total. No obstant això, el primer cap de setmana realment calorós de l'any ha tingut un impacte lleu però perceptible sobre alguns embassaments catalans. Això confirma una dinàmica natural i esperable amb l'arribada de temperatures més altes.

Un cas especialment destacat és l'embassament de Foix, a Castellet i la Gornal, que divendres assolia i fins i tot superava lleugerament la seva capacitat màxima amb un 100,09%. A hores d'ara, després d'aquests dies de calor intens, ha baixat fins al 99,65%. Encara que aquesta disminució és molt lleugera, l'embassament deixa enrere la situació excepcional de divendres, mostrant clarament l'impacte que fins i tot un breu episodi calorós pot tenir sobre les reserves d'aigua.

Un altre embassament que ha vist reduir lleugerament el seu nivell és La Baells, situat a Cercs. Aquest embassament, estratègic per la seva importància regional, ha descendit des del 98,55% fins al 98,38%. La reducció és mínima però significativa, ja que La Baells ha estat un dels que han gaudit durant setmanes de nivells propers al màxim.

| ACN

Malgrat aquestes lleugeres baixades, cal destacar que altres embassaments importants continuen amb una evolució molt positiva. L'embassament de Susqueda, ubicat a Osor, continua creixent i ja està al 79,51%, mostrant així una gran fortalesa respecte a l'any anterior, quan amb prou feines superava el 26%.

D'altra banda, embassaments com el de Sau (70,79%) o la Llosa del Cavall (74,78%) també mantenen nivells molt saludables, garantint un abastament estable i fiable per a les properes setmanes.

Siurana i Riudecanyes continuen sent les ovelles negres

No obstant això, la situació més preocupant continua estant als embassaments de Siurana i Riudecanyes, amb percentatges molt inferiors a la mitjana catalana: 25,98% i 61,02%, respectivament. Precisament per afrontar aquestes situacions crítiques, la Generalitat va anunciar recentment un ambiciós paquet d'ajudes destinat a aquestes conques especialment afectades per la sequera, una intervenció que busca pal·liar la vulnerabilitat d'aquestes àrees concretes.

Aquest recent paquet d'ajudes està enfocat a finançar obres essencials com la reparació de fuites, transport d'aigua mitjançant camions cisterna, millores en captacions i tractaments avançats per potabilitzar l'aigua. La Generalitat té previst invertir més de quatre milions d'euros per garantir la sostenibilitat hídrica a llarg termini i evitar situacions crítiques similars en el futur.

En conclusió, encara que la situació global continua sent clarament positiva i superior a la registrada en anys anteriors, aquest primer cap de setmana calorós ha recordat la fragilitat que encara persisteix en alguns punts concrets del sistema hídric català. Les autoritats i la població continuen atentes, mantenint el compromís amb un ús responsable de l'aigua que garanteixi la sostenibilitat del recurs hídric durant tot l'any.