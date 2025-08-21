Sau, la nota discordant d’un dia positiu per als embassaments catalans: Adeu pluja

La jornada d'aquest dijous deixa un balanç positiu en el conjunt dels embassaments de la conca interna catalana. Després de diversos dies de descensos continuats, alguns pantans han aconseguit lleugeres pujades gràcies a les pluges recents, que han ofert un petit respir. Tanmateix, no totes les dades acompanyen: el pantà de Sau ha tornat a ser l'excepció, amb una baixada molt més pronunciada que la resta d'embassaments.
El sistema en el seu conjunt se situa en un 74,03 % de capacitat, tot just una dècima menys que ahir. Aquesta mínima variació confirma que l'estabilitat general es manté, amb descensos molt moderats malgrat el desgast estival. Dins d'aquest marc, tres embassaments han aconseguit millorar les seves xifres: la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. Tots tres han sumat unes centèsimes i es consoliden en el grup de referència de la conca.
El contrast el posa Sau, que perd gairebé un punt en només vint-i-quatre hores i baixa fins al 59,92 %. És la primera vegada que aquest embassament baixa per sota del 60 % en el que portem d'estiu. Això reforça la seva condició de pantà sensible a l'evaporació i al consum. Sau és un símbol per al sistema català i la seva baixada té un valor simbòlic afegit, en contrast amb les petites pujades de la resta de pantans.
Es manté la calma
Susqueda, en canvi, es manté immutable al 80,04 %, consolidant-se com l'embassament més estable de l'estiu. La Baells millora fins al 87,29%, Sant Ponç puja al 87,85%, i la Llosa del Cavall arriba al 83,71%, tots ells confirmant la seva resistència. Foix retrocedeix sis dècimes però segueix en un sòlid 89,87%, mentre que Riudecanyes perd mig punt i queda al 45,21%, encara en xifres molt més altes que fa dos mesos.
Al Priorat, Siurana es manté en situació crítica amb un 15,74 %, després d'una altra mínima baixada. Aquest pantà és, juntament amb Sau, un dels més vigilats, tot i que en el seu cas la fragilitat respon també al transvasament cap al pantà de Riudecanyes.
La previsió meteorològica afegeix un matís important a l'anàlisi. Les pluges que han afavorit aquestes petites pujades comencen a desaparèixer i no s'esperen més episodis significatius a curt termini. Això vol dir que el comportament vist avui difícilment es repetirà en el que queda d'estiu (o no ho farà habitualment), període en què el que és habitual són descensos continuats.
En conclusió, els embassaments catalans han viscut un dia positiu, amb l'excepció marcada per Sau, que trenca la bona dinàmica. Amb un 74% de capacitat total, el sistema encareix la recta final d'agost amb tranquil·litat, tot i que el marge dependrà ara de com resisteixin els embassaments en absència de pluges.