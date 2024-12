Que ho sàpiga Salvador Illa, els 10 olis catalans, no de Jaén, per aquest Nadal

Els olis són un dels millors productes que tenim els catalans. Quan es parla d'olis es tendeix a pensar en altres zones, en especial, Andalusia. El que pocs saben (afortunadament, cada cop més gent) és que a Catalunya s'elaboren excel·lents olis. Zones com el Priorat o Empordà, són terres de vins i d'olis i tenen una qualitat excel·lent.

El president de la Generalitat Salvador Illa, en el seu afany d'espanyolitzar Catalunya, va triar els olis de Jaén. El socialista, fa unes setmanes, es va reunir amb agricultors dedicats a l'oliva. Però no de Falset o de Garriguella. Oli andalús. Evidentment, la mesura va ser aplaudida pels andalusos, però no pels catalans, que ho van considerar un atac.

| ACN, XCatalunya

En general, tota la zona del Mediterrani té bon oli. Catalunya, Espanya, Itàlia, Grècia... És el producte estrella de la cuina mediterrània, per sobre de les mantegues que utilitzen a França i més al nord per cuinar els seus productes.

Fins ara i per culpa d'una crisi d'oferta provocada pel clima i també per qüestions geopolítiques, el preu de l'oli ha estat pels núvols. No obstant això, ja ha començat a baixar i els experts vaticinen que podrem trobar aquest or líquid sobre els 4-5 euros a partir d'estiu o tardor de 2025.

Els millors 10 olis catalans. No són olis andalusos

Són les Finques (de l’Olivera). Cal Portalé Picual. Mas Curró Extra i Mas Curró (tots dos d’Agrícola Mas Curró); Fontclara Arbequina. Padrí (Josep María Catà Català). Janiroc arbequina. Ella, de l’Adam. Janiroc Koroneiki. Baronia de Cabacés. Tots són excel·lents.

| ACN

Amb això no volem dir que els olis andalusos siguin dolents, ni molt menys. Andalusia té grans olis, igual que té altres grans productes, com el pernil. Tanmateix, al nostre país tenim excel·lents olis i va ser estrany que el president Salvador Illa decidís fer promoció d'un producte produït per empreses llunyanes.

Denominacions d'origen a Catalunya

A Catalunya, existeixen diverses Denominacions d'Origen Protegides (DOP) que garanteixen la qualitat i autenticitat de l'oli d'oliva verge extra produït a la regió. Aquestes DOP estan distribuïdes en diferents zones geogràfiques i presenten característiques pròpies derivades de les seves varietats autòctones d'olives i del clima mediterrani.

La DOP Les Garrigues, situada a la comarca de Les Garrigues, a la província de Lleida, és la denominació més antiga de Catalunya, creada el 1975. Els seus olis són elaborats principalment amb la varietat Arbequina i, en menor mesura, amb Verdiell. Destaquen pel seu sabor intens i afruitat, amb lleugers tocs amargs i picants. Aquests olis són ideals per consumir en cru, ja sigui en amanides o en el tradicional pa amb tomàquet.

D'altra banda, la DOP Siurana abasta comarques com el Camp de Tarragona, Priorat i Baix Penedès. Els seus olis, elaborats majoritàriament amb Arbequina, són molt apreciats pel seu equilibri i suavitat. Presenten un sabor afruitat amb notes d'ametlla i poma verda, juntament amb un amargor molt subtil. La seva versatilitat fa que siguin perfectes tant per consumir en cru com per cuinar, sent molt utilitzats en la gastronomia catalana.

La DOP Terra Alta, ubicada a la comarca homònima al sud de Tarragona, produeix olis amb la varietat predominant Empeltre. El clima sec i els sòls pobres de la regió afavoreixen un oli daurat, amb un sabor dolç i afruitat, acompanyat d'un lleuger toc d'amargor i picant. Aquests olis són molt apreciats per acompanyar peixos, amanides i el clàssic pa amb tomàquet.

A les comarques del Baix Ebre i Montsià, al sud de Tarragona, es troba la DOP Baix Ebre-Montsià. Els seus olis s'elaboren principalment amb la varietat Morruda, encara que també intervenen la Sevillenca i la Arbequina. Són olis equilibrats, d'un color daurat brillant, amb sabors dolços, afruitats i un lleu amargor al final. Són perfectes per gaudir en cru i realçar plats típics de la dieta mediterrània.

Finalment, la DOP Empordà, situada a les comarques de l'Alt Empordà i Baix Empordà, a la província de Girona, és una denominació més recent, encara que la tradició olivarera a la zona té arrels antigues. Aquí predominen varietats com l'Argudell, a més de la Corivell i la Arbequina. Els olis de l'Empordà presenten aromes frescos i afruitats, amb un lleuger picant i amargor al final, sent ideals per consumir en cru i acompanyar plats de peix, verdures i arrossos.