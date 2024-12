Sorpresa en el tercer premi del 'Gordo': Tots els detalls

La Loteria de Nadal és un dels esdeveniments més esperats de l'any a tota Espanya. Cada 22 de desembre, milions de persones es reuneixen al voltant de les ràdios i les televisions per escoltar els nens de San Ildefonso cantar els números premiats.

La il·lusió i l'emoció omplen les llars, oficines i carrers, on compartir un dècim es converteix en una tradició que reforça la unió entre familiars i amics. Aquest sorteig, que se celebra des de 1812, reparteix milions d'euros en premis, i per a molts, suposa una petita esperança de començar l'any amb bon peu.

La màgia del dia no resideix només en els diners, sinó en l'alegria col·lectiva que genera. Des de primera hora del matí, les administracions de loteria que venen números premiats es converteixen en l'epicentre de les celebracions.

El tercer premi cau en diverses ciutats

Aquest any, la sort no ha estat diferent. La Loteria de Nadal ha tornat a repartir fortuna per tota Catalunya i a l'Estat espanyol. I encara que el Gordo acapara la major atenció, el tercer premi no es queda enrere en emoció i alegria.

| ACN

El número agraciat amb el tercer premi de la Loteria de Nadal ha estat el 11840 Aquest premi, el més esperat després del primer i segon, reparteix 500.000 euros a la sèrie, el que equival a 50.000 euros per dècim.

En aquesta ocasió, la sort ha viatjat a diferents punts del territori. El premi ha caigut en diverses localitats catalanes com Barcelona, Cornellà de Llobregat, la Pobla de Segur, Mollerussa, Sant Boi de Llobregat, Berga, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Girona, Figueres, la Seu d'Urgell i Cambrils on les celebracions ja han començat amb brindis i cava.

| Getty Images Signature

Repàs dels altres números premiats

Per ara només ha sortit aquest i un cinquè premi, el 37876, que a Catalunya ha caigut a Girona i Sort.