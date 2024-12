Per què Catalunya és de les que menys gasta a la Loteria de Nadal?

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal ha esdevingut una de les grans tradicions del calendari espanyol. Cada any, milions de persones compren dècims amb l'esperança que la sort els somrigui el 22 de desembre. Segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), el 2024 la despesa mitjana per habitant serà de 73,84 euros, un lleuger augment respecte de l'any passat.

Tot i això, aquesta despesa no és igual a totes les comunitats autònomes d'Espanya. Catalunya destaca com una de les regions on menys diners s'inverteixen a la Loteria de Nadal. Aquest any, la despesa mitjana per habitant a Catalunya serà de 56,41 euros, situant-se com la cinquena comunitat amb menor inversió en dècims. Només les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla presenten xifres inferiors.

A l'extrem oposat, Castella i Lleó lidera la llista com la comunitat on més es gasta en el sorteig nadalenc. Els seus habitants destinaran de mitjana més de 110 euros per persona. El segueixen Astúries, La Rioja i Aragó, totes superant els 90 euros per habitant, segons les dades de consignació d'EPData.

Però, per què a Catalunya la despesa és tan baixa en comparació amb altres regions? Una de les possibles raons és la forta presència de tradicions pròpies durant les festivitats nadalenques. És a dir, a Catalunya celebren la seva pròpia Loteria, la de la Grossa de Cap d'Any, i part de la població es limita a participar-hi tan sols en aquesta.

Més possibles motius

Una altra explicació podria estar relacionada amb la percepció del sorteig com una tradició vinculada a altres regions. En llocs com Castella i Lleó o Astúries, la tradició de participar a la Loteria de Nadal està molt més arrelada. Aquesta diferència cultural podria explicar la menor inversió en dècims a Catalunya. D'altra banda, la crisi econòmica també hi podria tenir un paper important. Tot i que la despesa mitjana ha crescut els últims anys, moltes famílies catalanes prioritzen altres despeses durant les festivitats. L'augment del cost de la vida a zones com Barcelona pot ser un factor decisiu en aquestes decisions.

A nivell general, la resta de comunitats que menys diners gasten a la Loteria de Nadal presenten característiques similars. A les Canàries, la despesa mitjana per habitant és de poc més de 50 euros, mentre que les Balears no supera els 45 euros. Ceuta i Melilla, amb xifres per sota dels 30 euros per persona, tanquen la llista.

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal reparteix aquest any més de 2.500 milions d'euros en premis, fet que el converteix en un dels sorteigs més esperats. Tot i això, les xifres mostren que la inversió varia enormement segons la regió. Catalunya, malgrat estar entre les que menys gasten, continua participant en aquesta tradició amb l'esperança d'emportar-se algun premi.