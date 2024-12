OFICIAL: El segon premi del 'Gordo' cau en aquestes ciutats

La loteria de Nadal és un dels esdeveniments més esperats de l'any. Cada 22 de desembre, milions de persones segueixen el sorteig amb l'esperança que la sort els somrigui. Els premis repartits són abundants, però el més cobejat és el primer premi, conegut com "El Gordo".

L'import d'aquest premi arriba als 400.000 euros per dècim, convertint-lo en un somni complert per a aquells que l'aconsegueixen. A més del primer premi, la loteria de Nadal reparteix altres premis importants.

El segon premi és un dels més atractius, amb un import de 125.000 euros al dècim. El segueix el tercer premi, que entrega 50.000 euros, i els dos quarts premis, amb 20.000 euros cadascun. També hi ha diversos cinquens premis, que reparteixen 6.000 euros per dècim.

El segon premi, en particular, és celebrat per aquells que no aconsegueixen "El Gordo" però aconsegueixen una suma igualment considerable. Cada any, aquest premi reparteix alegria en diferents punts del país. En l'edició d'aquest any, ja tenim els números premiats i les ciutats afortunades.

| RTVE

El segon premi deixa milions en aquestes ciutats

Avui, el segon premi ha estat anunciat al Teatro Real de Madrid. El número guanyador d'aquest premi ha estat el 40.014. La sort ha volgut que aquest premi caigui en diverses ciutats de Catalunya, València, Madrid, Andalusia i moltes altres zones, repartint milers d'euros en il·lusió i felicitat.

A Catalunya, les ciutats de Barcelona, Sant Boi de Llobregat i la Roca del Vallès han estat agraciades amb part del segon premi. Una altra localitat que ja acumula diversos premis avui és San Pedro Pinatar, a Múrcia.

L'emoció s'ha fet present a les administracions de loteria, on les cues per validar els dècims premiats són incessants. Els propietaris dels números premiats no han trigat a compartir la seva alegria.

"No m'ho crec encara", assegurava un veí de Barcelona amb el dècim a la mà.