Final d’agost amb pluja: El Meteocat confirma tots els detalls i zones afectades

La calor estival que ha caracteritzat la major part d'agost ja és història a Catalunya. Una profunda alteració en la dinàmica atmosfèrica s'aproxima per modificar radicalment el panorama meteorològic de la comunitat. Els cels completament serens i l'ambient xafogós donaran pas a un escenari molt diferent els pròxims dies.
Aquest notable canvi de temps marcarà la fi del mes amb un ambient molt més fresc i inusual per a l'època. Les previsions oficials suggereixen que ens hem de preparar per a una transició meteorològica significativa i de gran interès general.
Una mirada profunda al canvi atmosfèric
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat l'arribada d'una marcada inestabilitat atmosfèrica. De fet, ja fa uns dies que es nota. Un front atmosfèric actiu, perfectament visible a les imatges de satèl·lit, avançarà des de l'oest peninsular amb força lentitud. Aquest sistema frontal portarà amb si una massa d'aire considerablement més freda i humida que l'actual.
La interacció d'aquesta nova massa d'aire amb la calor acumulada a la superfície generarà les condicions idònies per a la formació de núvols. S'esperen, per tant, precipitacions en forma de ruixats i tempestes d'intensitat variable en diverses àrees del territori. Aquest episodi representa una ruptura clara amb la monotonia anticiclònica que havia dominat el temps durant gran part de l'estiu.
Cronologia detallada de la inestabilitat: Dimecres a divendres
La seqüència dels esdeveniments començarà de manera progressiva durant la jornada de dimecres amb l'arribada dels primers núvols. Segons els mapes de predicció, les primeres precipitacions afectaran principalment les comarques de Ponent i el Pirineu de Lleida.
En aquestes zones occidentals, els cels s'aniran cobrint al llarg del dia, culminant amb els primers xàfecs de la tarda. Mentrestant, a la franja litoral i prelitoral, l'ambient es mantindrà majoritàriament estable tot i un augment gradual de la nuvolositat. La jornada de dijous es perfila com el dia clau d'aquest episodi d'inestabilitat meteorològica a la regió.
El front se situarà directament sobre Catalunya, distribuint ruixats i tempestes de manera molt més extensa i generalitzada. Les precipitacions més significatives se centraran, tal com indica la previsió, a tota la meitat nord del territori català.
Comarques de l'interior, el Prepirineu i zones de la Catalunya Central registraran els acumulats de pluja més importants durant el dijous.
Cap a divendres, la pertorbació atmosfèrica començarà a retirar-se pel nord-est, donant pas a una notable millora del temps. Els cels s'aniran obrint progressivament des de l'oest, cosa que permet que el sol torni a ser el protagonista principal. Només es podrien registrar alguns ruixats residuals a primeres hores a l'extrem nord-est, a la província de Girona.
Notable descens de les temperatures
Un altre dels elements més destacats d'aquest canvi de temps serà el marcat descens de les temperatures a tota la comunitat. La cobertura de núvols, la pluja i l'entrada de vent de component nord refrescaran l'ambient de manera molt notòria. Els termòmetres podrien experimentar una caiguda de diversos graus centígrads, tant en els valors màxims com en els mínims.
Aquest alleujament tèrmic serà especialment ben rebut després de diverses setmanes de calor estiuenca intensa a gran part del territori. L'ambient passarà a ser més propi de l'inici de la tardor que dels últims dies del mes d'agost. Les nits seran molt més fresques, cosa que permet un millor descans i una sensació de confort tèrmic molt agradable.