Arriba la felicitat a aquestes 2 zones: l'AEMET confirma la gran notícia de la setmana

Amb l'agost a la seva recta final, el temps torna a centrar l'atenció a la península Ibèrica. Les condicions meteorològiques marcaran el ritme de la setmana amb canvis notables. La previsió anuncia novetats que donaran un respir a bona part del país.
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès la seva predicció setmanal, destacant dues zones on el temps i les temperatures agradables seran les protagonistes. Després d'un dilluns amb ruixats aïllats, la situació evoluciona de manera favorable en diverses regions.
Descens tèrmic i tempestes localitzades
L'AEMET preveu per a aquest dimarts i dimecres ruixats intensos, acompanyats de tempesta, al nord-est peninsular. Aragó, Navarra i el nord de Catalunya es veuran afectats per aquesta inestabilitat. Dimecres, a més, les pluges arribaran a Galícia i al nord-oest de Castella i Lleó.
A la resta de la península no s'esperen precipitacions significatives durant aquests dies. Aquest canvi portarà una notable baixada de temperatures entre dimecres i divendres. En zones de l'interior, els termòmetres cauran diversos graus, oferint un ambient més fresc.
Aquestes condicions marcaran un breu respir abans que el cap de setmana retorni les temperatures a nivells propis de finals d'agost. Per tant, qui fugi de la calor trobarà en aquests dies una oportunitat per gaudir a l'aire lliure. Serà especialment perceptible en comunitats com Castella-la Manxa, Madrid o Extremadura.
Canàries i el Mediterrani: estabilitat i temperatures agradables
Mentre algunes zones peninsulars breguen amb tempestes, d'altres gaudeixen d'una situació molt més favorable. Canàries i el litoral mediterrani mantenen una estabilitat atmosfèrica que convida al gaudi. Les temperatures en aquestes àrees seguiran dins dels valors normals per a aquesta època.
A l'arxipèlag canari, la situació serà especialment tranquil·la. No es preveuen canvis bruscos ni pluges i es mantindrà la tònica habitual de cels serens i ambient temperat. Aquesta constància converteix l'arxipèlag en un dels destins més atractius per tancar el mes.
L'est peninsular també viurà una setmana sense ensurts. En regions com la Comunitat Valenciana, Múrcia i l'est andalús, el temps serà majoritàriament sec i assolellat. Encara que puguin aparèixer alguns núvols, no s'esperen precipitacions rellevants.
Una pausa benvinguda per gaudir de l'aire lliure
Aquest alleujament tèrmic i l'absència de pluges a bona part del país arriben en el moment just. Després de setmanes marcades per la calor intensa, molts podran recuperar plans a l'aire lliure sense preocupar-se per tempestes. Parcs, terrasses i passejades vora el mar tornaran a omplir-se de vida, gràcies a un temps més amable i previsible.
També serà una ocasió ideal per a qui està de vacances i buscava dies més temperats. La baixada de temperatures afavoreix escapades al camp o visites culturals sense l'angoixa de la calor extrema. Fins i tot en zones urbanes, l'ambient se sentirà més suportable.