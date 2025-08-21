Arriba en poques hores, durarà tot el dia: el Meteocat confirma pluja intensa a 5 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat una alerta important. Es preveu pluja intensa en diverses zones del territori català. L'avís afecta cinc comarques concretes del litoral i prelitoral. La situació meteorològica de perill es mantindrà durant gran part del dia.
La previsió indica que les precipitacions superaran els 20 mil·límetres en mitja hora. Aquest nivell és suficient per generar problemes a carreteres i entorns urbans. El grau de perill s'ha fixat en 1 sobre 6. Encara que és el nivell més baix, es manté la recomanació de prudència.
Pluges previstes des del matí fins a la tarda
Segons Meteocat, l'episodi s'activarà divendres a primera hora. Les precipitacions començaran al voltant de les vuit del matí. La situació s'allargarà fins a les vuit del vespre, aproximadament. Serà una jornada marcada per la inestabilitat i la intensitat localitzada.
L'organisme meteorològic recalca que les pluges tindran caràcter local i no general. Tanmateix, els ruixats podran ser molt intensos en espais concrets. A més, no es descarta que les tempestes vagin acompanyades de calamarsa. Aquesta circumstància augmenta el risc en desplaçaments i activitats a l'aire lliure.
Conseqüències per a la mobilitat i la seguretat
El Servei Català de Trànsit ja ha demanat màxima precaució a les carreteres. Amb pluges tan intenses, és habitual la reducció de visibilitat i adherència. També existeix el risc d'accidents per hidroplanatge en trams ràpids. S'aconsella augmentar la distància de seguretat i reduir la velocitat.
Protecció Civil, per la seva banda, ha recordat les mesures bàsiques d'autoprotecció. Evitar travessar zones inundables, retirar objectes de terrasses i assegurar vehicles són essencials. Així mateix, recomanen no estacionar en lleres seques o zones baixes. La prevenció és clau en episodis de pluges torrencials localitzades.
A l'avís emès, Meteocat assenyala clarament les cinc comarques afectades. Es tracta del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Aquestes zones, situades al litoral i prelitoral central, són les que presenten més probabilitat de registrar ruixats intensos.
El context meteorològic del mes d'agost
Agost sol ser un mes de contrastos a Catalunya a nivell climàtic. Després de setmanes de calor intensa, arriben episodis de pluges breus però fortes. Aquests ruixats, coneguts com a tempestes d'estiu, poden descarregar grans quantitats. En pocs minuts s'acumula aigua suficient per provocar inundacions.
Meteocat fa dies que segueix l'evolució atmosfèrica amb detall. La combinació d'aire càlid i humit amb inestabilitat en alçada afavoreix tempestes. No s'espera un episodi generalitzat, però sí xàfecs localment molt intensos. Això explica el grau d'alerta i la importància d'estar preparats.
Un divendres marcat per la prudència ciutadana
Encara que el grau de perill sigui baix, Meteocat insisteix en la cautela. Els fenòmens locals, pel seu caràcter sobtat, sorprenen fàcilment la població. N'hi ha prou amb mitja hora de pluja intensa per alterar la rutina diària. Per això, es recomana estar atents a l'evolució de la situació.
Les autoritats autonòmiques reforçaran la comunicació al llarg de la jornada. S'emetran actualitzacions si la situació meteorològica canvia de manera sobtada. Mentrestant, els veïns de les cinc comarques afectades hauran d'armar-se de paciència. El divendres serà un dia de pluges que marcaran el final de l'estiu.