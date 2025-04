Roberto Brasero confirma el temps per Setmana Santa... i no t'agradarà

Quan s'acosta un període de vacances com la Setmana Santa, molts comencen a planificar escapades i activitats a l'aire lliure amb la il·lusió de gaudir de dies assolellats i temperatures agradables. No obstant això, la meteorologia pot donar sorpreses, i no sempre són precisament agradables. En aquest context d'incertesa, Roberto Brasero, reconegut expert meteoròleg d'Antena 3, ha confirmat un canvi important en el panorama climatològic que podria afectar notablement aquests dies festius a tota Espanya, incloent-hi Catalunya.

Un inici prometedor que canviarà radicalment

Segons l'última anàlisi proporcionada per Roberto Brasero, el començament de la Setmana Santa presentarà condicions climatològiques inusualment càlides i assolellades. Les temperatures estaran per sobre de l'habitual per a aquesta època de l'any, amb màximes que podrien superar fàcilment els 20°C en moltes regions del país, assolint fins i tot valors propers als 28°C en ciutats com Ourense o Badajoz. Catalunya gaudirà també d'aquest bon temps inicial, amb jornades agradables i cels clars ideals per a realitzar activitats a l'aire lliure.

| Getty Images, LightSecond

Estem parlant, evidentment, de la temperatura a nivell general a Espanya, ja que cal tenir en compte que a Catalunya es preveuen pluges tant dilluns com dimarts.

No obstant això, aquest escenari aparentment idíl·lic a la resta del país tindrà els dies comptats. Des de mitjan setmana, específicament a partir de dimecres, una borrasca atlàntica, batejada com Olivier, canviarà completament el panorama meteorològic. Aquest sistema de baixes pressions, procedent de l'Atlàntic, està previst que arribi primer a l'arxipèlag canari, on generarà pluges intenses, especialment a les illes més occidentals com La Palma, Tenerife, El Hierro i La Gomera, obligant a activar alertes meteorològiques de nivell taronja per la intensitat de les precipitacions i vent fort.

Impacte a la península i Catalunya

La borrasca Olivier seguirà el seu camí cap a la península Ibèrica, afectant directament Catalunya i altres regions de la meitat nord del país a mesura que avancin els dies. Encara que inicialment les pluges seran esporàdiques i poc intenses, des de la tarda de dimecres s'espera un augment significatiu en la nuvolositat, donant pas a precipitacions més generalitzades i contínues cap a finals de setmana.

Segons els mapes meteorològics analitzats per Brasero, dijous i divendres seran dies especialment complicats, amb pluges persistents que podrien ser fortes en algunes comarques catalanes com la Garrotxa, Ripollès, Osona o fins i tot en punts del litoral com el Maresme i el Baix Empordà. Aquest front plujós estarà acompanyat d'un descens notable de les temperatures, que passaran ràpidament de l'ambient càlid primaveral inicial a condicions notablement més fresques, pròpies de principis de primavera.

A més, s'esperen episodis de vent fort i ràfegues intenses que podrien assolir els 60-70 km/h en zones costaneres i àrees muntanyoses, generant una sensació tèrmica encara més freda i desagradable. Aquest canvi radical obligarà a reconsiderar plans a l'aire lliure, especialment en activitats que depenguin directament del bon temps.

Donat l'impacte significatiu previst per l'arribada d'aquesta borrasca, Roberto Brasero recomana estar atents a les actualitzacions meteorològiques diàries, especialment si es tenen previstos desplaçaments o activitats a l'aire lliure durant la segona meitat de la Setmana Santa.

És imprescindible no oblidar el paraigua o impermeable i adaptar els plans vacacionals en funció del temps, prioritzant activitats en interiors o aquells plans alternatius que permetin gaudir de les vacances sense exposar-se innecessàriament a condicions climatològiques adverses. A més, es recomana revisar els desplaçaments previstos per carretera, ja que les precipitacions intenses podrien dificultar notablement la conducció i augmentar el risc d'accidents.