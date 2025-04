Oficial Meteocat: Diversos dies de pluja, tots els detalls

El clima sempre ens brinda sorpreses reservades i inesperades, especialment en èpoques com la primavera. Després de diversos dies en què Catalunya ha gaudit de condicions estables, els mapes meteorològics comencen a indicar canvis significatius que afectaran el territori. Meteocat ja ha avançat com es comportarà l'atmosfera durant els pròxims dies i la situació convida a estar preparats per a diferents escenaris.

Què esperar per als pròxims dies: pluges i inestabilitat

A partir de diumenge, el temps experimentarà un gir notable, dominat per un increment important de la inestabilitat. Segons ha indicat oficialment Meteocat en la seva última actualització de prediccions, la inestabilitat anirà acompanyada d'un descens clar de les temperatures, amb pluges que començaran a afectar diferents zones de Catalunya des del matí de diumenge i que s'estendran almenys fins dimarts.

| NUPEC

Concretament, diumenge començarà amb pluges més freqüents a la meitat nord del territori, encara que paulatinament la inestabilitat es desplaçarà cap a zones més centrals i meridionals. Aquesta situació s'accentuarà dilluns, quan les precipitacions assoliran major intensitat a pràcticament tota Catalunya. Els mapes meteorològics destaquen especialment la persistència i extensió d'aquestes pluges, que podrien acompanyar-se de tempestes locals.

Cap a dimarts, la situació no millorarà significativament. La previsió oficial mostra continuïtat de les precipitacions generalitzades, amb especial èmfasi en les zones orientals i el litoral. S'espera, a més, que la combinació de precipitacions persistents i temperatures més fresques creï condicions especialment desapacibles.

Temperatures en descens: què significa realment

La baixada en la temperatura prevista no serà extrema, però sí notòria i perceptible. El descens tèrmic vindrà impulsat pel pas d'un front fred, la qual cosa implica que les màximes baixaran diversos graus respecte a dies anteriors. Si durant els últims dies s'havia experimentat una sensació tèrmica agradable, aquesta situació canviarà ràpidament, per la qual cosa és aconsellable treure de nou les peces impermeables i preparar-se per a un ambient més fresc.

A més, les temperatures mínimes nocturnes també seran baixes, generant una sensació de fred considerablement major durant les primeres hores del dia. Aquest canvi tèrmic brusc podria agafar desprevinguts aquells que no consultin la previsió del temps amb regularitat.

Conseqüències esperades: què implica per a la població

Aquestes condicions meteorològiques tenen implicacions importants per a la vida quotidiana. En primer lloc, el risc d'afectacions per acumulació d'aigua en carrers i carreteres augmenta considerablement, per la qual cosa és important extremar la precaució en desplaçar-se, especialment en trajectes interurbans. Així mateix, Meteocat aconsella especial atenció a aquelles persones que realitzen activitats a l'aire lliure, recomanant planificar acuradament qualsevol desplaçament per evitar situacions perilloses causades pel temps advers.

L'àmbit agrícola també pot veure's afectat, especialment per la durada prolongada de les pluges, la qual cosa podria influir en les tasques del camp o l'estat d'alguns cultius sensibles a la humitat excessiva.

Finalment, des del punt de vista de prevenció, els serveis d'emergència recorden la importància de revisar sistemes de drenatge, especialment en zones vulnerables a inundacions puntuals, així com comprovar el bon estat de canaletes, desaigües i embornals domèstics abans que les precipitacions s'intensifiquin.