Sílvia Orriols denuncia que els avis catalans moren esperant ajudes

El ple d'aquesta setmana al Parlament de Catalunya ens ha deixat a Sílvia Orriols i Rosa Maria Soberana, diputades d'Aliança Catalana tornant a posar el crit al cel sobre la taula del Parlament. En un ple marcat per la inestabilitat del Govern i els pactes entre socialistes i l'extrema esquerra, les diputades d’Aliança Catalana han estat les úniques que han gosat dir les veritats incòmodes que ningú més vol escoltar.

Contra l’ocupació: “És un delicte, no un dret”

En el debat sobre habitatge, Orriols ha estat taxativa: “L’ocupació no és un dret; és un delicte.” Ha denunciat la impunitat amb què actuen les màfies que “esbutzen portes, punxen el llum i fan negoci amb propietats que no són seves”. Ha criticat durament les formacions que editen manuals d’ocupació “com si fos quelcom amable o progressista”, posant noms i cognoms a la connivència institucional amb la delinqüència.

També ha disparat contra la Sareb, afirmant que ha estat una operació per rescatar la banca i no pas per garantir l’habitatge: “El 75% del rescat no es recuperarà mai i ningú ha pagat per això.”

| Parlament de Catalunya

Acció exterior: “Guinguetes a sou dels autonomistes”

Rosa Maria Soberana ha aixecat la veu contra el malbaratament de recursos públics en les delegacions exteriors de la Generalitat. “Són simples oficines decoratives, guinguetes inútils que només serveixen per pagar sous i lloguers desorbitats.” Ha denunciat que l’estructura exterior del Govern ha esdevingut un instrument d’autonomisme disfressat i ha exigit una auditoria completa, la publicació dels sous i que cap euro vagi a cooperació que no tingui un retorn directe al poble català.

Gent gran: “Avis morts esperant ajudes, MENA en hotels vora mar”

En un dels moments més colpidors de la jornada, Orriols ha posat el focus en els greuges comparatius del sistema de benestar català: “Milers d'avis catalans han mort esperant una ajuda a la dependència que mai no ha arribat, mentre els MENA han estat allotjats en hotels vora mar i a pensió completa.” I ha rematat amb una pregunta directa a la consciència de la cambra: “Com podem posar-los[als avis]a la cua i fer passar per davant a qui acaba d’arribar?”

Escola catalana: “Venir a Catalunya i voler canviar la llengua és catalanofòbia”

Durant el debat sobre educació, Soberana ha denunciat el fracàs del model actual: “Compartim que l’escola catalana viu una crisi profunda, però aquesta ve del model de gestió.” Ha alertat del retrocés del català i de la incapacitat del sistema per absorbir un degoteig constant d’alumnat que no coneix la llengua ni la cultura. “El català ha de tornar a ser llengua de prestigi.”

També ha reclamat prioritzar l’educació infantil 0-3 per a famílies catalanes i revisar el funcionament de les aules d’acollida, condicionades per una pressió migratòria insostenible.

| Parlament de Catalunya

Crisi de govern: “Ens van prometre prosperitat, tenim paràlisi”

Sobre la situació política i els pressupostos prorrogats, Orriols ha afirmat que “poden governar a cop de decret, però no poden arrossegar la crisi indefinidament.” Ha acusat el Govern de “baixar-se els pantalons davant l’extrema esquerra” i de trair les promeses de prosperitat amb una gestió que només porta “paràlisi i submissió”.

Immigració i identitat: “No som una ONG, som aquí per defensar els catalans”

Finalment, en diverses intervencions ideològiques al llarg del ple, Orriols ha deixat clar el posicionament d’Aliança Catalana: “A la immigració il·legal i massiva, deportacions massives. Als estrangers que delinqueixen, deportacions immediates.” També ha denunciat el procés de substitució demogràfica promogut per l’Estat espanyol: “Amb cada autocar que envien a Catalunya, arrabassen una oportunitat a l’independentisme.”

El missatge final d’Orriols ha estat inequívoc: “No som una ONG, som aquí per defensar els drets dels catalans.”