Rita Maestre, ex d'Errejón, remata al polític: 'Tornava a casa amb...'

per Mireia Puig

La dimissió d'Íñigo Errejón fa pocs dies donava pas a un escàndol del qual encara queden per escriure molts capítols. El fins ara portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats anunciava mitjançant un comunicat que abandonava la política activa. Les raons no eren gaire clares encara que feia entendre que vivia un esgotament mental que li feia prendre aquesta decisió.

Una versió que aviat es va esfondrar. La periodista Cristina Fallaràs va publicar un testimoni d'una noia presumptament abusada pel polític. En poques hores van aparèixer més testimonis encara que, ara com ara, l'única denúncia l'ha fet l'actriu Elisa Mouliaa. El fet que Mouliaá hagi fet un pas endavant ha estat crucial per conèixer el 'modus operandi' d'un polític que s'ha passat mitja vida fent lliçons de feminisme. La realitat ha resultat ser sinistra... i encara podrien sortir més coses. L'última a pronunciar-se ha estat Rita Maestre, que va ser parella d'Errejon fa anys.

| ACN

Rita Maestre es pronuncia a través d'un missatge a les seves xarxes socials

La líder de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital espanyola, Rita Maestre, ha publicat una carta oberta aquest diumenge a la nit en què parla de l'exportaveu de Sumar al Congrés i impulsor de Más País, Íñigo Errejón, que havia estat la parella. Maestre es refereix a Errejón com "una persona d'aparença normal, un bon nòvio", que "era alhora un misogin que tornava a casa amb normalitat després d'agredir una dona de 20 anys en un hotel".

Després que diverses dones hagin denunciat públicament haver estat agredides sexualment per Errejón, la regidora ha dit sentir-se "profundament enganyada". Maestre ha enviat el seu "respecte" i "suport" a les afectades.

Maestre ha assegurat que ara està descobrint que algunes de les denúncies són per fets que haurien passat quan tots dos eren parella i ha subratllat que els agressors, malgrat que “solen presentar-se com a éssers monstruosos excepcionals, són un pare, un germà, un company de feina o la teva exparella". Tot i això, ha negat tenir constància "de cap encobriment de cap agressió ni acció violenta". De fet, ha animat "qualsevol dona que hagi patit una situació d'agressió o assetjament perquè es valgui de les xarxes de suport feminista per seguir endavant".