Quin és el número premiat a la Grossa de la Castanyada 2024?

per Mireia Puig

La Grossa de la Castanyada forma part de Loteries de Catalunya. El 2013 es va iniciar la Grossa de Cap d'Any i de mica en mica s'han anat incorporant altres sorteigs especials com aquest, el de Sant Jordi, el de Sant Joan o el de la Diada. A més, se celebra un sorteig setmanal. Aquest sorteig ha guanyat adeptes per la seva proximitat a la festivitat de la Castanyada, una celebració tradicional al país. Aquest sorteig s'organitza des de la Generalitat de Catalunya a través de l'empresa pública Loteries de Catalunya i segueix l'estela d'un altre sorteig molt popular, el de la Grossa del Cap d'Any, creat el 2013.

Història i objectius

El sorteig de la Grossa de la Castanyada va pensar per oferir una alternativa de loteria autòctona i potenciar l'economia catalana. La Generalitat va idear aquest sorteig com una opció diferent de la Loteria Nacional espanyola, donant-li un toc local quant a les dates ia les tradicions que representa. La seva recaptació, a més a més, està destinada en part a causes socials a Catalunya, una particularitat que reforça el compromís dels compradors amb el país. Així, en participar, els ciutadans col·laboren en el desenvolupament de projectes socials al seu entorn, des de serveis de salut fins a programes educatius i dintegració.

Funcionament del sorteig

Les butlletes de la Grossa de la Castanyada són numerades i disponibles en una sèrie limitada, la qual cosa implica que alguns números són molt buscats pel seu valor simbòlic o personal. Aquestes butlletes es poden comprar en punts de venda autoritzats, entre els quals estancs, supermercats, ia la pròpia web de Loteries de Catalunya, la qual cosa permet més accessibilitat.

| ACN

Pel que fa a premis, la dinàmica és semblant a la de la Grossa de Cap d'Any. La butlleta guanyadora rep un premi més gran, mentre que hi ha múltiples categories addicionals de premis, amb diferents xifres i possibilitats de guanyar.

Els premis també inclouen devolucions de l'import de les butlletes si coincideixen amb certes xifres, cosa que permet recuperar la inversió i mantenir la il·lusió en edicions futures.

Aquesta nit del 27 d'octubre s'ha celebrat el sorteig. El número guanyador ha estat el 84095 de la sèrie 13. El guanyador del número i sèrie s'emportarà mig milió d'euros. Els que tinguin el número guanyador, però no coincideixi la sèrie, guanyarà 100.000 euros. També hi ha premis menors a terminacions i similars. Els resultats complets es publicaran al lloc web de Loteries de Catalunya i en diferents mitjans de comunicació, així que els que hagin comprat butlletes podran confirmar els seus números immediatament.