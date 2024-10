Ponència de Junts parla de preocupació per AC, sense citar-la, i veta la paraula woke

El Congrés Nacional de Junts per Catalunya s'està celebrant aquest cap de setmana a Calella i l'oficialisme ho té tot a punt per reduir l'octubrisme a la mínima expressió. Jordi Turull ho ha comandat tot personalment per evitar sorpreses. Hi ha llista única encapçalada per Carles Puigdemont però qui porti el dia a dia serà Turull. Els borrasistes han quedat escombrats malgrat que, de cara a la galeria, es nomenarà Laura Borràs com a Presidenta de la nova fundació del partit.

A nivell ideològic el processisme s'imposa. Malgrat que es parla d'unilateralitat aquesta es deixa com a última opció a l'estil d'una ERC que els juntaires tant han criticat. Tot i que inicialment es pensava que en alguns punts Junts seria valent finalment tot ha quedat diluït. Com ja hem explicat a XCatalunya.cat, Junts per Catalunya ha renunciat a defensar la supressió de l'Impost de Successions i es limita a parlar d'una rebaixa, sense concretar-la.

En el marc de la immigració, Junts aposta per la creació d'una Agència Catalana d'Immigració que s'encarregaria tant de "la fixació de quotes" com també de "les condicions d'arribada, acollida i integració dels nouvinguts". Després de transaccionar el text amb les aportacions de les bases, la ponència recull que Junts treballa "activament a curt termini", en el marc de la delegació "integral" de competències en immigració.

| ACN

Por a dir la paraula 'woke'

Els documents de Junts plantegen la preocupació per l'augment de forces - com anomenen els wokes - de 'extrema dreta' com Aliança Catalana, malgrat que no se la citi pel nom i s'utilitzi la fórmula "nacionalpopulisme". El text inicial també impugnava "l'hegemonia del pensament woke", un concepte que s'ha acabat transaccionant i substituint per "pensament bonista" o "demagògic". No fos cas que algú s'ofengui.

| Parlament

En clau d'habitatge, després del debat en ponència Junts ha inclòs al text l'aposta per una estratègia nacional per a l'emancipació, així com la necessitat d'augmentar ajuts i bonificacions fiscals.

El text definitiu també planteja l'aprovació d'una llei de vegueries, explicita el compromís amb la incorporació de més persones amb discapacitat a les llistes electorals i expressa la intenció d'impulsar regidories de política lingüística als ajuntaments que es pugui. Processisme, poques propostes agosarades i més fum per continuar sent un partit més del règim woke.