Risc màxim en una comarca per pluja i vent violent ara: Alerta vermella activada

Al cor de Catalunya, l'atmosfera s'ha convertit avui en un espectacle de contrastos. Mentre bona part del territori es lleva amb cels variables i temperatures estiuenques, una tensió creixent es percep a l'aire. Els experts observen amb atenció com els núvols adquireixen volum i energia, anticipant una jornada poc habitual al calendari meteorològic català.

L'estabilitat ha anat guanyant terreny al llarg del dia, i els senyals són inequívocs: ens enfrontem a un episodi de temps violent que marcarà diverses comarques. Lluny de la rutina d'un calorós diumenge de juny, les pròximes hores exigiran màxima atenció i cautela a la ciutadania, sobretot al centre del país.

El Berguedà, a l'epicentre de l'alerta vermella

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta de nivell vermell, el màxim a l'escala oficial, a la comarca del Berguedà. Segons els mapes de risc difosos per Meteocat i Protecció Civil, aquesta zona se situa al centre d'un corredor atmosfèric especialment perillós. Es preveu la possible caiguda de pedra de més de 2 cm de diàmetre, acompanyada de ràfegues de vent superiors als 25 m/s. A més, no es descarten fenòmens extrems com esclafits (reventades sobtades), mànegues de vent o fins i tot tornados localitzats.

| PixaBay, Efraimstochter

La decisió de declarar risc 6/6 no es pren a la lleugera: respon a una combinació de factors observats en temps real, des del desenvolupament vertical dels núvols fins a la presència de corrents ascendents capaces de generar calamarsa de mida considerable i vents potencialment destructius. Aquest tipus d'avisos, tot i que poc freqüents, posen en relleu la capacitat de la meteorologia per anticipar amenaces amb precisió científica, protegint així la població.

Altres comarques en alerta: una tarda de contrastos extrems

No només el Berguedà es troba sota vigilància. Lluçanès, Osona, Ripollès, Cerdanya i Solsonès romanen en alerta taronja per tempestes severes, la qual cosa indica un perill alt de fenòmens adversos. En aquests territoris, la probabilitat de precipitacions intenses, calamarsa i vent fort és significativa, especialment en el tram horari comprès entre les 14:30 i les 16:30 hores, igual que en el cas del Berguedà.

Protecció Civil subratlla que els ruixats poden superar fàcilment els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Es tracta de pluges curtes però molt intenses, capaces de transformar carrers, camins i rieres en lleres perilloses en qüestió de minuts. Els registres d'esdeveniments similars a Catalunya ens recorden com, en qüestió de minuts, una tempesta pot alterar la vida quotidiana i provocar incidències en la mobilitat, els serveis i l'activitat a l'aire lliure.

El fenomen no s'atura aquí. Les previsions també alerten de temperatures elevades en altres punts del país, creant una curiosa dualitat en què el risc de cops de calor conviu amb el d'inundacions sobtades. Aquest contrast afegeix un element extra de complexitat a la gestió de l'episodi meteorològic.