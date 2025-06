El Meteocat avisa de pluges intenses avui: 24 comarques afectades, 4 en alerta taronja

L'atmosfera a Catalunya mostra avui un comportament inusualment dinàmic, amb un escenari meteorològic que convida a no perdre de vista el cel durant tota la jornada. Mentre la calma i els intervals de sol s'alternen en bona part del territori durant les primeres hores del dia, els models meteorològics comencen a marcar una evolució ràpida cap a una tarda carregada d'inestabilitat. Els senyals del que està per arribar ja es perceben a l'ambient, amb una humitat que va en augment i núvols que a poc a poc aniran guanyant protagonisme a l'horitzó.

Evolució de l'episodi: quan i on s'espera el canvi

A partir del final del matí, les primeres precipitacions faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu. Aquestes zones seran les encarregades de donar el tret de sortida a una jornada que anirà de menys a més. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els ruixats i pluges intenses avançaran gradualment cap al sud i l'oest, estenent-se a la tarda a la Depressió Central i, a mesura que es faci fosc, afectant també diversos punts de la meitat oest del país.

La distribució de les pluges no serà homogènia. La intensitat i la freqüència variaran en funció de la zona i del moment del dia. Tot i que la majoria de precipitacions seran d'intensitat feble o moderada, s'espera que, puntualment, algunes comarques experimentin episodis de pluja forta, amb acumulacions superiors als 20 mm en 30 minuts. A més, aquests ruixats podrien venir acompanyats de tempesta elèctrica i, de manera aïllada, de calamarsa o pedra, cosa que incrementa el potencial d'incidència sobre l'activitat diària i els desplaçaments.

| NUPEC

Comarques sota vigilància: el mapa del risc

El Meteocat ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que afecta 24 comarques catalanes. L'alerta es distribueix en dos nivells: groc per risc moderat i taronja per risc alt, d'acord amb la probabilitat de superar els llindars de precipitació i la severitat dels fenòmens associats. Quatre comarques destaquen per la seva especial vulnerabilitat en la jornada d'avui, entrant en alerta taronja: Ripollès, Lluçanès, Osona i la Garrotxa.

En aquests territoris, el risc de precipitacions intenses és alt i es preveu la possibilitat de pluges localment torrencials, amb potencial per causar incidències en zones urbanes i rurals, especialment en punts baixos i àrees de drenatge deficient. La resta de l'oest català i part del nord i sud del país es troben sota alerta groga, on les precipitacions, tot i ser menys intenses en principi, podrien igualment provocar molèsties o situacions de risc si es repeteixen els episodis més intensos.

Aquest episodi respon a una configuració atmosfèrica pròpia de finals de primavera i principis d'estiu a la conca mediterrània. El contrast entre l'aire càlid en superfície i l'entrada de masses d'aire més fred en alçada afavoreix el desenvolupament de convecció, originant núvols de gran desenvolupament vertical (cumulonimbus) responsables dels ruixats i les tempestes. A més, l'orografia de Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu, actua com a catalitzador, incrementant la intensitat i la persistència de les precipitacions en aquestes zones.

La distribució local de les tempestes i la naturalesa irregular dels xàfecs dificulten la predicció exacta dels punts més afectats, per la qual cosa és fonamental prestar atenció a les actualitzacions del Meteocat i de les autoritats locals al llarg del dia.