Ridícul de Gabriel Rufián mentre 'treballa': Vinícius el delata

Tothom sap que Gabriel Rufián és futboler. Ho és fins al punt de no dissimular i de publicar tuits sobre l'esport rei en horari laboral. El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, mentre Pedro Sánchez estava compareixent, va publicar uns tuits en què es feia ressò d'una notícia del diari As. Després ho va esborrar, però els més ràpids ho van captar.

Rufián comparava dues notícies del diari As amb dos titulars. Abans del partit entre Argentina i Brasil, amb un titular animant la canarinha de Vinicius. "Brasil i Vinicius en contra de la història en el clàssic davant Argentina". Un cop finalitzat el partit i després de la contundent victòria albiceleste, el titular d'As va canviar per complet.

El jugador del Real Madrid ja no apareix. Ara és el jugador del FC Barcelona, Raphinha, qui apareix relacionat amb la derrota de Brasil: "La pallissa se la va endur Raphinha". Rufián publicava una foto de tots dos titulars i destacava la diferència.

| as

Gabriel Rufián està encantat a Madrid

Gabriel Rufián va néixer el 8 de febrer de 1982 a Santa Coloma de Gramenet. Abans de començar en política es va diplomar en Relacions Laborals i va obtenir un màster en Direcció de Recursos Humans per la Universitat Pompeu Fabra. Va treballar durant deu anys en una empresa de treball temporal i posteriorment a Maipú Works SL fins al juny de 2015.

Activisme i primers passos polítics: El 2013, es va unir a Súmate, una plataforma que promou l'independentisme català en castellà. El maig de 2015, va ser elegit membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), càrrec que va deixar a l'octubre d'aquell mateix any per encapçalar la llista d'ERC per Barcelona a les eleccions generals de desembre de 2015.

Des de 2016, Rufián ha estat diputat al Congrés per Barcelona i, a partir de 2019, va assumir el rol de portaveu d'ERC en aquesta cambra. Durant el seu mandat, ha destacat pel seu estil directe i crític, especialment cap a partits de dreta i en defensa de l'independentisme català.

| La Sexta

El 2023, Rufián es va presentar com a candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, la seva ciutat natal, a les eleccions municipals. Encara que ERC va aconseguir els millors resultats de la seva història a la localitat, obtenint quatre regidors i situant-se com a segona força política, no va aconseguir desbancar la majoria absoluta del PSC. Va renunciar a la seva acta de regidor per centrar-se en les seves responsabilitats al Congrés.