La xifra que fa 3 anys que no es veia als embassaments

Els embassaments de les conques internes han arribat aquest dijous al 60% de la seva capacitat, un nivell que no s'assolia des de gener del 2022. El creixement de reserves és generalitzat, amb sis dels nou embassaments per sobre del 50% i només un, el de Siurana, per sota del 25%. Pel que fa als cinc pantans del sistema Ter-Llobregat, encara en fase d'alerta per sequera, també superen avui el llindar del 60% (60,4%), que és el que marca el retorn a l'escenari de normalitat.

La gran escalada dels embassaments s'ha produït aquest mes de març gràcies a uns registres de precipitacions generalitzats i històrics que han fet remuntar els embassaments trenta punts en poc més de 20 dies. Els embassaments han remuntat de forma pronunciada al llarg del mes de març, i comparat amb la situació d'ara fa un any, es triplica el nivell de reserves. Al sistema Ter-Llobregat, a principis de març del 2024 els cinc pantans tenien unes reserves mitjanes per sota del 20%, i avui han superat el 60%.

| ACN

Aquest percentatge és el mínim requerit per sortir de l'escenari d'alerta i passar al de normalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va avisar la setmana passada que calia superar aquest llindar, però també "veure què passa durant el mes d'abril" en termes de pluja, per garantir una "sortida estable de l'alerta i no haver de canviar en el cap de poc temps i tornar a les restriccions".

Dades actuals

Aquest dijous, els embassaments de les conques internes en conjunt estan al 60% de les reserves, amb més de 416 hectòmetres cúbics d'aigua embassada. El de Darnius-Boadella, supera el 60%; Sau ja ha arribat al 63% i el pantà veí de Susqueda, al 43,3%; Sant Ponç arriba al 74%; Riudecanyes s'acosta al 50% (48,6%); Foix segueix ple del tot i la Baells baixa lleugerament respecte als últims dies, però perquè s'està desembassant aigua, ja que està al 95,7% de la seva capacitat.

Finalment, el de Siurana és el que presenta un aspecte menys generós (22,1%), però cal recordar que encara no fa un mes estava per sota del 10% i, a l'octubre, gairebé sec (0,4%).

| ACN

Reaccions públiques

La Generalitat es planteja relaxar les restriccions a les zones on més ha plogut i on els embassaments més han crescut. No obstant això, segueix algun punt del país, en especial, a l'Alt Empordà, amb dades encara millorables malgrat l'augment de la capacitat dels embassaments.