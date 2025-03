3 comarques en risc per neu: Una d'elles en nivell 3

per Iker Silvosa

No és un fenomen freqüent ni pot passar desapercebut. L'entrada de masses d'aire fred combinades amb humitat en nivells mitjans de l'atmosfera torna a posar a prova el Pirineu català. I aquesta vegada, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per neu, amb especial incidència en tres comarques de l'extrem nord-oest del país.

Vall d’Aran, en el centre de totes les mirades

Segons les previsions oficials del Meteocat, l'episodi de nevades començarà la matinada de dissabte a diumenge (entre les 01:00 h de dissabte i les 01:00 h de diumenge), amb un impacte destacat a la Vall d’Aran, on s'ha activat un grau de perill 3 sobre 6, la qual cosa implica una situació de risc moderat-alt. El mapa de risc ho confirma: aquesta comarca serà l'epicentre de la precipitació sòlida a Catalunya durant tota la jornada de dissabte.

El llindar representatiu que es preveu superar és una acumulació de més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres d'altitud. A més, no es descarta que la cota de neu pugui baixar puntualment fins als 800 metres, la qual cosa podria afectar no només zones d'alta muntanya, sinó també àrees mitjanes. Aquest descens s'espera especialment durant les primeres hores del dia i al capvespre, coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures.

Pallars Sobirà i Alta Ribagorça: atenció a les pròximes hores

Encara que el focus principal està a la Vall d’Aran, les comarques veïnes de Pallars Sobirà i Alta Ribagorça tampoc es lliuren de la influència d'aquest sistema frontal. En ambdues, el grau de perill s'ha situat en nivell 2 de 6, amb acumulacions també significatives per sobre dels 1.000 metres i un risc associat principalment a la mobilitat i les activitats a l'aire lliure.

La distribució del fenomen serà local, és a dir, afectarà punts molt concrets però amb suficient intensitat com per provocar complicacions. Les hores de major risc es concentren entre les 06:00 h i les 12:00 h TU (07:00 h a 13:00 h hora local), quan s'espera el nucli més actiu de precipitació.

El risc augmenta per l'acumulació i les condicions del terreny

El Meteocat també alerta que, més enllà de la quantitat de neu prevista, cal considerar el risc d'allaus en algunes vessants del Pirineu aranès, especialment en zones on les nevades s'acumulin sobre una base ja inestable. La presència de vent moderat en altura podria afavorir la formació de plaques de vent, incrementant el perill en punts elevats.

Així mateix, la neu humida o semi-fosa en cotes més baixes podria dificultar la circulació i provocar talls temporals en carreteres secundàries, sobretot en hores amb poca llum o quan les temperatures s'acostin a zero graus.