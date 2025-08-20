El restaurant amb 'esmorzar de forquilla' que triomfa a Twitter: 'Això és un menú...'

La imatge d’un esmorzar que no entén de presses ni de torrades minimalistes ha encès les xarxes. Una fotografia d’una carta amb brasa, cassoles i peix ha tornat al primer pla un costum que a Catalunya mai no va marxar. El debat sobre la defensa catalana davant l’omnipresent brunch ha estat immediat i ha viatjat més enllà de la gana. La conversa s’ha disparat a X, on milers d’usuaris han comentat la proposta amb humor, nostàlgia i molta gana.
La foto del menú que va encendre l’antull matinal
El detonant va ser un post de l’usuari @NoCardem, acompanyat de la frase “Això és un menú com Déu mana”. Mostrava una carta titulada “Per esmorzar”. La publicació es va viralitzar amb rapidesa, acumulant respostes que demanaven ubicació, horaris i recomanacions per a una ruta gastronòmica de cap de setmana. L’estampa tenia tot el necessari per triomfar: tipografia de bar clàssic, dibuixos de botifarres i una promesa de contundència matinal.
Can Font, a la Garrotxa, i la seva litúrgia de cassoles
La carta de la imatge correspon a Can Font, a Hostalets d’en Bas, al bell mig de la Garrotxa. Aquí els esmorzars de forquilla se serveixen com manen els cànons. El local obre el servei de matins entre les vuit i les onze, amb una proposta que alterna brasa i guisats tradicionals. S’hi pot trobar des de galta o cap i pota fins a peus de porc, sense oblidar el bacallà que els fidels reclamen amb devoció.
La casa presumeix d’especialitat en cassoles, presentades amb aquella contundència rural que recorda per què aquest esmorzar va néixer per alimentar jornades llargues. El fenomen no és aïllat. L’esmorzar de forquilla viu un ressorgiment impulsat per xarxes socials, ressenyes i rutes que cartografien temples de cullera i forquilla. Aquesta tradició, amb fricandó, caragols o peus de porc, es reivindica com a alternativa genuïna davant el brunch internacional.
Un esmorzar amb identitat que competeix amb el ‘brunch’
El costumari capta joves que busquen autenticitat i relat gastronòmic. La discussió sobre identitat culinària ja ha arribat a mitjans generalistes, convertint-se en el focus sobre com s’esmorza a Catalunya. Molts usuaris van celebrar la “tornada” als bàsics. També van fer broma amb organitzar excursions a primera hora per atacar callos i botifarra amb pa amb tomàquet.
La foto del menú va actuar com a detonant de memòria col·lectiva i va obrir la porta a descobrir adreces com la d’Hostalets d’en Bas. Si alguna cosa deixa clar l’eco del post és que la forquilla guanya terreny quan es tracta d’esmorzar amb orgull local. Queda per veure quants s’animen a reservar aviat, evitar cues i assumir el repte d’una cassola a les nou del matí. Can Font ja és al mapa de la gana viral, i tot indica que el seu exemple seguirà multiplicant-se.