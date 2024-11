Repàs monumental d'un meteoròleg als polítics d'una localitat: 'Els convido...'

En els darrers dies, les fortes pluges provocades per la DANA han posat en evidència les deficiències de molts municipis. Pel que fa a la infraestructura i planificació per gestionar fenòmens meteorològics extrems. Diversos experts en meteorologia han alçat la veu per assenyalar la manca de preparació dels responsables polítics.

Els qui, segons alguns, no prenen prou mesures preventives per reduir l'impacte d'aquestes tempestes a les ciutats i pobles. En diverses ocasions, meteoròlegs i professionals de la climatologia han advertit que les conseqüències de les pluges intenses es veuen agreujades per la manca de neteja de clavegueres. Una gestió dolenta dels recursos i la manca de previsió en zones susceptibles d'inundació.

La indignació d'un meteoròleg

Aquest context ha fet que algunes figures de la meteorologia siguin cada vegada més crítiques. Buscant conscienciar els polítics sobre la importància d'actuar abans que les pluges colpegin amb força. Entre els missatges que més ressò han tingut en xarxes socials destaca el del meteoròleg Néstor Gómez, que ha utilitzat les xarxes socials per donar un missatge contundent.

Als polítics de Viladecans, un municipi de Catalunya, convidant-los a "passejar sota la pluja intensa" i comprovar de primera mà les àrees que solen inundar-se més a la zona. Néstor Gómez, amb un missatge dirigit a regidors i a l'alcaldessa de Viladecans, ha expressat la seva frustració davant de la falta de mesures efectives per evitar inundacions a la ciutat.

A través del compte, va compartir un vídeo on s'observa l'acumulació d'aigua als carrers, acompanyant les imatges amb un missatge clar. "Invito els regidors i l'alcaldessa a passejar sota pluja intensa pel poble i vegi les zones que s'inunden i que es pot fer. Netejant els embornals no evitem una inundació però ajuda encara que sigui".

Mostra el descontentament de la població

La publicació de Gómez no es limita a una queixa, sinó que convida els polítics locals a experimentar la realitat que viuen els ciutadans durant episodis de pluges intenses. La manca de neteja i manteniment dels embornals, segons el meteoròleg, contribueix força al problema. Ja que l'aigua no té per on fluir, creant bassals i possibles inundacions als carrers i zones residencials.

Tot i que netejar els embornals no evitaria una inundació en la seva totalitat, Gómez argumenta que podria ajudar a mitigar-ne els efectes. El meteoròleg ha esdevingut portaveu de la indignació de molts veïns. Els qui veuen com, any rere any, es repeteixen els mateixos problemes a la seva localitat sense que es prenguin mesures preventives efectives.

| ACN

La seva piulada ha estat àmpliament compartida en xarxes socials i ha generat un debat sobre la responsabilitat de les autoritats locals. En la gestió dels fenòmens meteorològics extrems que cada cop són més freqüents a causa del canvi climàtic.

La situació a Viladecans reflecteix un problema que s'estén per tot Catalunya i altres punts d'Espanya. Les infraestructures de moltes localitats no estan preparades per suportar l'impacte de pluges intenses.

La falta de planificació i la poca atenció a la neteja de clavegueram i embornals són qüestions que, segons experts com Gómez, es podrien millorar. Amb accions simples i efectives, sense necessitat de grans inversions. Això, però, requereix voluntat política i un enfocament proactiu que no sempre es veu a l'administració local.