Informa Meteocat: 16 comarques catalanes en risc per pluja intensa dimecres

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill a causa de la possibilitat de pluges intenses a diverses comarques de tot Catalunya. Segons l'avís, les condicions de risc es mantindran entre dimarts al migdia i dijous a la mitjanit, afectant especialment dimecres.

Aquest pronòstic adverteix d'un possible volum de precipitació superior als 20 mm en 30 minuts. Això incrementa el risc d'inundacions i altres problemes relacionats amb el clima advers en algunes regions del territori català.

Alertes i zones afectades

Meteocat ha identificat 16 comarques que podrien enfrontar-se a una situació de risc considerable a causa d'aquestes pluges intenses. Entre les àrees que presenten el major grau de perill hi ha les comarques de la meitat oriental i central de Catalunya.

| Pexels

On el nivell d'alerta se situa a 2 de 6, indicant un perill moderat que podria intensificar-se en cas que les precipitacions superin les previsions inicials. Aquest nivell d'alerta vol dir que hi ha una probabilitat considerable que es generin esdeveniments de gran magnitud, encara que s'espera que no s'estenguin de manera generalitzada.

El mapa proporcionat per Meteocat al tuit mostra en color groc les zones afectades per aquest nivell d'alerta. Inclou tant zones de Tarragona com diverses comarques de Girona i del nord de Lleida.

A més, l'avís meteorològic especifica que el risc se centra en la possibilitat de pluges breus però intenses. Que podrien desbordar sistemes de drenatge i generar acumulacions d'aigua en àrees urbanes i rurals.

Horaris i mesures de precaució

L'alerta emesa per Meteocat inclou un període comprès entre les 12.00 h de dimarts i les 00.00 h de dijous. Encara que el moment de més risc es projecta per dimecres. Segons la informació compartida, l'episodi de pluges intenses es podria concentrar en intervals curts però amb alta intensitat.

Cosa que complica la prevenció i la resposta davant de situacions d'emergència. Per això, Meteocat insta la població a mantenir-se informada sobre les actualitzacions i a prendre mesures preventives. Com evitar desplaçaments innecessaris durant les hores de més risc i mantenir-se allunyats de zones susceptibles a inundacions, com ara lleres de rius i àrees baixes.

Detalls tècnics de l'avís

El llindar de precipitació que s'espera superar és de més de 20 mm en un període de 30 minuts, cosa que implica una quantitat considerable d'aigua en poc temps. En condicions normals, aquest tipus de pluja pot provocar acumulació d'aigua en vies públiques i zones sense un drenatge adequat.

Augmentar les possibilitats d'incidents de trànsit o d'inundacions localitzades. Segons Meteocat, aquest tipus de fenòmens meteorològics es poden acompanyar de tempestes. I de variacions sobtades en la intensitat de les precipitacions, per la qual cosa es recomana extremar la precaució.

L'avís també detalla que el nivell de perill és de 2 sobre 6 per dimecres. Una escala que reflecteix un risc moderat però amb un potencial d'agreujar-se depenent de l'evolució del front meteorològic. Tot i que el risc no és extrem, el Meteocat ens recorda que en cas de pluges intenses i perllongades, hi ha la possibilitat que les infraestructures es vegin afectades.