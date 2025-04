Pugen les temperatures però continuaran les pluges en aquestes zones

Aquest cap de setmana ens porta canvis en el panorama meteorològic, però potser no exactament els que molts esperen. Després d'uns dies marcats per certa estabilitat i cels parcialment assolellats, el temps farà un gir important en diverses comarques catalanes. No obstant això, no serà l'arribada immediata de pluges el que més cridarà l'atenció, sinó un fenomen temporal que podria sorprendre a molts catalans durant les pròximes hores.

Un diumenge càlid abans del retorn de les pluges

La jornada de diumenge es perfila amb un ambient relativament agradable i un ascens notable de les temperatures, especialment durant les hores centrals del dia. Aquest ascens tèrmic serà transitori, a causa de la presència d'una massa d'aire càlid procedent del sud que farà que els termòmetres marquin valors per sobre de l'habitual per a principis del mes d'abril.

El cel estarà entre poc ennuvolat i asserenat en gran part del territori català, amb alguns intervals nuvolosos aïllats que no impediran gaudir d'activitats a l'aire lliure.

| Zvalalto, Pexels, Kaique Rocha, XCatalunya

Per exemple, zones com el Baix Llobregat, el Barcelonès i algunes àrees costaneres del Tarragonès experimentaran temperatures màximes que podrien arribar fins als 22 o 23 graus durant la tarda. L'interior, especialment en comarques com Osona o la Garrotxa, també sentirà una calor moderada, encara que lleugerament inferior al litoral.

Arriba el dilluns amb augment significatiu de la nuvolositat i precipitacions

La treva assolellada tindrà un final abrupte amb l'arribada del dilluns. Un nou front atlàntic creuarà Catalunya d'oest a est, provocant un augment considerable de la nuvolositat des de primera hora del matí. Les precipitacions seran especialment destacables en les comarques del nord i de l'oest, on les pluges podrien ser persistents durant bona part del dia.

La predicció indica pluges contínues, especialment en comarques com el Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, la Cerdanya, i en zones pròximes al Pirineu oriental. En aquests territoris, els acumulats podrien ser significatius, assolint localment valors superiors als 20 litres per metre quadrat. La probabilitat de pluges s'estén també a les comarques centrals, incloent la comarca del Bages i el Solsonès, encara que amb menys intensitat que al Pirineu.

Dimarts: persisteixen les pluges, encara que de forma més irregular

La situació millorarà parcialment durant el dimarts, però Catalunya encara no s'acomiadarà completament del mal temps. Els mapes meteorològics confirmen la persistència de pluges, encara que amb un caràcter més dispers i irregular. S'espera que les precipitacions siguin especialment destacades en les zones pròximes al litoral central i nord, des del Maresme fins a l'Alt Empordà, i també a l'interior, en comarques com Osona i el Vallès Oriental.

Les temperatures descendiran moderadament després del pic de diumenge, tornant a valors més habituals per a aquesta època de l'any. Això es deu principalment al canvi de massa d'aire i a l'augment de la nuvolositat, que limitarà la insolació durant el dia.

| lechatnoir, Getty Images Signature, Leung Cho Pan, XCatalunya

Recomanacions pràctiques per als pròxims dies

Davant aquest escenari canviant, és important que els catalans tinguin en compte algunes recomanacions útils. El diumenge serà la millor jornada per gaudir d'activitats a l'aire lliure o aprofitar per a tasques a l'exterior abans del retorn de les pluges del dilluns. De cara a la setmana laboral, especialment el dilluns, és aconsellable preparar paraigües i roba impermeable, ja que les precipitacions podrien sorprendre des de primera hora del matí.

A més, aquells que visquin o es desplacin cap a les comarques més afectades per les pluges persistents han de tenir precaució amb la conducció, especialment en carreteres secundàries del Pirineu i àrees rurals, on l'acumulació d'aigua podria dificultar el trànsit i generar situacions de risc.