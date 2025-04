Arriba pluja intensa: Les 11 comarques afectades segons el Meteocat

per Iker Silvosa

Després de setmanes en què les pluges han estat les protagonistes en gran part de Catalunya, semblava que s'acostava un respir per a la ciutadania. Però res més lluny de la realitat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès recentment un avís que mantindrà atents als ciutadans de diverses comarques catalanes a causa d'un fenomen meteorològic que podria complicar el cap de setmana.

Quines són les comarques en alerta?

Meteocat ha llançat un avís oficial de perill meteorològic per pluges intenses per al dissabte 5 d'abril entre les 14:00 i les 20:00 hores, afectant principalment 11 comarques de la Catalunya Central i voltants. Aquestes zones són: Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Penedès i Baix Llobregat.

| ACN

Aquestes comarques apareixen marcades en groc al mapa d'alerta facilitat per Meteocat, destacant una situació de perill moderat (nivell 1 sobre 6) per intensitat de pluja. Aquest nivell alerta sobre possibles precipitacions intenses que podrien superar els 20 mm en menys de 30 minuts.

Intensitat i característiques de les precipitacions

Segons la informació facilitada per Meteocat, les pluges esperades no només seran intenses, sinó que a més podrien venir acompanyades de fenòmens tempestuosos, amb episodis puntuals de calamarsa (pedra petita). Això significa que, encara que les precipitacions poden durar poc temps, tindran una intensitat considerable, la qual cosa podria provocar afectacions puntuals com acumulacions ràpides d'aigua en carreteres o carrers urbans.

Durant l'interval assenyalat, especialment entre les 14:00 i 20:00 hores, serà fonamental estar atent a l'evolució meteorològica, ja que aquestes pluges intenses i tempestuoses es preveuen en forma de nuclis locals aïllats però de gran força. Això implica que dins d'una mateixa comarca, algunes localitats podrien veure's més afectades que altres.

Evolució horària del fenomen

L'evolució del fenomen, segons els models predictius de Meteocat, assenyala clarament una concentració de la intensitat durant la tarda del dissabte, amb especial èmfasi en la franja horària de les 14:00 a les 20:00. La previsió és que, passada aquesta franja, la situació millori notablement i les pluges perdin intensitat de manera generalitzada durant la nit.

Aquest patró meteorològic respon al pas ràpid d'una massa d'aire fred en nivells alts de l'atmosfera, que interactua amb aire més càlid i humit present a la superfície. Aquesta combinació provoca la formació ràpida i explosiva de tempestes locals.

Davant d'aquest escenari meteorològic, es recomana especialment la prudència en les activitats a l'aire lliure. La població resident a les zones afectades ha de prendre precaucions addicionals, evitant desplaçaments innecessaris durant les hores centrals del dissabte. Així mateix, és aconsellable assegurar portes i finestres en habitatges, retirar objectes que puguin ser arrossegats per ràfegues de vent associades a les tempestes i mantenir-se informat sobre possibles actualitzacions dels avisos meteorològics.