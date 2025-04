Oficial Meteocat: S'allarguen els dies de pluja, tots els detalls

per Iker Silvosa

Les previsions meteorològiques estan centrant l'atenció aquests dies a causa d'una situació climàtica especialment canviant a Catalunya. Mentre molts habitants ja començaven a adaptar les seves rutines a les condicions més primaverals, una sorpresa inesperada està a punt de trencar aquesta tranquil·litat aparent que regnava en algunes comarques catalanes. El pronòstic recent emès per Meteocat anticipa canvis substancials que obligaran a més d'un a desempolsar el paraigua.

Cap de setmana marcat per la inestabilitat

Segons ha informat Meteocat, el cap de setmana es presentarà clarament inestable en gran part de Catalunya. L'entrada d'una massa d'aire humida, combinada amb factors com l'escalfament diürn i l'orografia pròpia del territori català, afavorirà l'aparició de ruixats i tempestes principalment durant les tardes. Aquestes tempestes, encara que breus, podrien ser localment intenses en comarques interiors i en zones properes al Prepirineu i Pirineu oriental.

Dissabte, per exemple, s'esperen precipitacions significatives a la zona nord del territori, afectant especialment les comarques de la Garrotxa, Ripollès i Osona, on es concentraran nuclis nuvolosos que descarregaran amb intensitat moderada a forta en intervals curts. A la costa i prelitoral català, des del Baix Empordà fins al Maresme, les precipitacions seran una mica més disperses, encara que tampoc es descarten ruixats intermitents al llarg del dia.

Diumenge, intensificació de les pluges

Diumenge, la situació tendirà a complicar-se encara més. Es produirà un reforçament de la nuvolositat i un augment de la probabilitat de pluges a gairebé tot el territori. Des de la Terra Alta fins a les comarques de l'Alt Empordà, passant per Barcelona i el Vallès Occidental, la presència de núvols carregats serà pràcticament constant durant tot el dia. S'esperen precipitacions regulars, encara que menys intenses que les de dissabte, amb alguns moments de calma aparent que podrien ser enganyosos.

A més, diumenge es notarà clarament un descens de la temperatura, especialment notable en àrees interiors i zones de muntanya, on els valors tèrmics podrien caure fins a 3 o 4 graus respecte als dies anteriors, recuperant un ambient típicament primaveral amb sensacions tèrmiques més fresques.

Inici de setmana amb pluges persistents

L'entrada de la nova setmana mantindrà aquesta dinàmica plujosa. Segons els mapes facilitats per Meteocat, dilluns es llevarà ennuvolat a tota Catalunya, amb precipitacions generalitzades especialment pel matí, sent menys intenses però contínues. Les comarques del nord-est, incloent-hi l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès, seran les més afectades per les pluges persistents. Encara que cap a la tarda s'espera una lleugera millora al sud, en general els núvols seguiran presents i dificultaran qualsevol activitat a l'aire lliure.

Aquest patró de pluges contínues, conegut com a situació d'inestabilitat de mitjana durada, es deu al pas lent d'un tàlveg en capes altes de l'atmosfera, que manté bloquejada una massa nuvolosa extensa sobre Catalunya, impedint que es restableixi una estabilitat atmosfèrica clara fins a mitjans de setmana.