La psicòloga woke que demana prohibir el bolígraf vermell per no crear traumes

L'educació tradicional està canviant ràpidament, i la polèmica proposta d'eliminar el clàssic bolígraf vermell per corregir els treballs escolars està generant un profund debat en la comunitat educativa. Aquest utensili, històricament relacionat amb el senyalament d'errors, podria tenir els dies comptats segons algunes noves corrents pedagògiques basades en el reforç positiu. Però, què hi ha darrere d'aquesta polèmica proposta?

En els últims anys, experts en educació han plantejat noves maneres d'avaluar els alumnes. La idea principal consisteix en que el mètode tradicional, centrat en assenyalar exclusivament els errors amb bolígrafs vermells, genera bloquejos emocionals i estrès en molts estudiants, perjudicant el seu aprenentatge. És precisament aquest aspecte el que ha posat sobre la taula una educadora que recentment ha avivat el debat amb les seves declaracions.

Novetats en corrents educatives

Cristina, pedagoga identificada amb les noves corrents educatives i qualificada per alguns sectors més tradicionals com una figura lligada al suposat wokisme educatiu, ha assenyalat que marcar els errors amb bolígrafs vermells podria generar bloquejos emocionals i desconnexió en l'alumnat. Segons aquesta visió, el color vermell tradicionalment està associat al perill, la prohibició o el fracàs, quelcom que, en termes psicològics, pot inhibir la creativitat i la motivació de l'estudiant.

La pedagogia actual està cada vegada més enfocada en la psicologia del reforç positiu, buscant destacar les fortaleses dels alumnes en lloc de les seves debilitats. La teoria sosté que el reconeixement freqüent i explícit dels èxits dels estudiants els impulsa a millorar el seu rendiment i la seva motivació. D'aquesta manera, en lloc de subratllar el que és incorrecte, es prioritza ressaltar allò que està ben fet, creant un entorn d'aprenentatge més segur i amable per als alumnes.

| waltarrrrr

Crítiques i debat a les xarxes socials

D'altra banda, les crítiques no s'han fet esperar. Diversos especialistes argumenten que amagar els errors no afavoreix necessàriament l'aprenentatge integral i que els estudiants han d'aprendre també a gestionar els seus errors per millorar. Aquesta visió més tradicional afirma que és important que els estudiants reconeguin els seus errors per poder corregir-los i aprendre'n, preparant-los millor per afrontar futurs desafiaments acadèmics i personals.

El debat té implicacions més enllà del merament pedagògic, tocant aspectes psicològics rellevants. Estudis recents en psicologia educativa confirmen que la percepció d'un entorn acadèmic segur emocionalment contribueix positivament al rendiment acadèmic dels alumnes. No obstant això, no hi ha consens absolut sobre que l'eliminació completa del color vermell sigui una solució definitiva. La clau podria estar en com s'utilitzen aquestes eines avaluatives i no únicament en el seu color.