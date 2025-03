El Meteocat anuncia dies de pluja i un gir a partir de dijous: Tots els detalls

Durant els pròxims dies, Catalunya viurà un panorama meteorològic amb canvis interessants, especialment després del pas d'alguns fronts que deixaran la seva empremta en diverses comarques. El temps presentarà una evolució notable, però quan arribarà realment el canvi significatiu? El Meteocat ha avançat com es viurà aquest procés a tot el territori català.

La situació abans del gir meteorològic

Segons l'últim avís emès pel Meteocat ahir diumenge, les temperatures començaran a recuperar-se lentament després de diversos dies amb ambient fresc i humit. Això passarà just abans que un nou front travessi Catalunya, portant amb si una nova tanda de precipitacions, que marcarà especialment algunes zones del país.

Concretament, durant el dimarts, les pluges seran una constant en pràcticament tota Catalunya. Comarques de l'interior com Osona, la Garrotxa, Berguedà, Ripollès, així com zones del litoral i prelitoral barceloní, es veuran afectades per ruixats intermitents i cels coberts durant gran part del dia. Serà una jornada en la qual els paraigües seran imprescindibles, especialment si resideixes a les regions esmentades.

Dimecres, el dia més plujós de la setmana

Si bé el dimarts portarà pluges generalitzades, serà el dimecres quan les precipitacions guanyin intensitat i s'estenguin a gairebé tota Catalunya. En aquest cas, el pronòstic del Meteocat mostra amb claredat que pràcticament totes les comarques catalanes rebran pluges moderades o intenses durant bona part del dia.

Les precipitacions seran especialment abundants en zones de l'interior, Pirineus i Prepirineus, així com en comarques com el Vallès, Baix Llobregat i l'Anoia. La distribució de pluges podria generar acumulacions importants en períodes curts, per la qual cosa la precaució serà necessària en desplaçaments per carretera, especialment en vies secundàries o zones propenses a la formació de bassals i tolls d'aigua.

Canvi destacat a partir del dijous

Després d'aquests dies amb precipitacions persistents, el dijous serà el dia clau en què el temps farà un gir significatiu. D'acord amb el Meteocat, les pluges aniran remetent progressivament des de primeres hores del dia, desplaçant-se cap al sud i deixant pas a cels parcialment assolellats en gran part del territori.

Les comarques situades més al nord, especialment les de Girona i les de la Catalunya central, seran les primeres a notar aquesta millora, gaudint de cels amb intervals assolellats i temperatures notablement més agradables. Barcelona i Tarragona experimentaran també una millora gradual al llarg del dia, encara que en algunes zones del sud encara quedaran restes de nuvolositat i ruixats aïllats fins avançada la tarda.

Recomanacions davant aquests dies de canvis

Davant aquesta situació meteorològica, és recomanable romandre atent a les actualitzacions dels pronòstics del temps que ofereix el Meteocat. Durant els dies plujosos del dimarts i dimecres, és important extremar la precaució a les carreteres, sobretot en zones muntanyoses o que hagin acumulat grans quantitats d'aigua.

A partir del dijous, aprofitant la millora del clima, serà un excel·lent moment per ventilar les llars, realitzar activitats a l'aire lliure i gaudir de l'increment de temperatures que acompanyaran aquest nou període meteorològic. Estar preparat amb roba adequada per als primers dies plujosos i aprofitar després el canvi cap a una atmosfera més primaveral serà clau per afrontar amb èxit aquesta variabilitat atmosfèrica.