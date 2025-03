Cop d'efecte de Mango a Barcelona

per Mireia Puig

La indústria de la moda ha experimentat una transformació significativa en els últims anys, impulsada per la creixent demanda de productes per a la llar i la recerca d'experiències de compra més immersives. En aquest context, Mango, la reconeguda firma catalana de moda, ha decidit fer un pas estratègic en inaugurar la seva primera botiga independent de Mango Home a Barcelona.​

Context econòmic i tendències del mercat

El 2024, Mango va reportar un benefici net de 219 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 27% respecte a l'any anterior, i una facturació històrica de 3.339 milions d'euros. Aquest sòlid rendiment financer reflecteix la capacitat de l'empresa per adaptar-se a les canviants preferències del consumidor i expandir la seva presència en nous segments de mercat.​

L'obertura de la botiga Mango Home a Barcelona s'alinea amb les tendències actuals del mercat de la moda i la decoració.

| ACN

Segons un informe de Kantar, s'espera que per al 2025 la tecnologia sigui més omnipresent en el comerç, i que les empreses diversifiquin la seva oferta per competir pel pressupost del consumidor. A més, es preveu que les marques busquin crear experiències personalitzades tant en entorns físics com digitals, generant connexions emocionals amb els clients. ​

Mango Home: una aposta pel disseny i la sostenibilitat

Ubicada al número 586 de l'Avinguda Diagonal, a prop de la plaça Francesc Macià, la nova botiga de Mango Home obrirà les seves portes a principis d'abril. Amb una superfície d'aproximadament 400 metres quadrats, l'espai està dissenyat per oferir una experiència de compra immersiva, permetent als clients explorar una àmplia gamma de productes per a la llar, des de tèxtils fins a vaixelles i fragàncies. ​

Núria Font, directora de Mango Home, va destacar que aquesta obertura és un pas clau en l'evolució de la línia, buscant que els clients visquin l'experiència de dissenyar la seva llar i apreciïn la qualitat dels productes que reflecteixen el seu estil i personalitat. La botiga comptarà amb diferents estances que recrearan una llar, incloent saló, habitació, bany i un espai dedicat als més petits, oferint una visió completa de com els productes de Mango Home poden integrar-se en diversos ambients.​

| ACN, XCatalunya

A més, Mango Home ha incorporat noves categories de productes, com il·luminació i fragàncies, ampliant la seva oferta per cobrir totes les estances de la llar. Aquesta expansió reflecteix el compromís de la marca amb el disseny, la qualitat i la sostenibilitat, valors que han estat fonamentals en la seva estratègia des del llançament de la línia el 2021. ​

Pla estratègic i perspectives futures

L'obertura de la botiga a Barcelona forma part del Pla Estratègic 4E 2024-2026 de Mango, que busca reforçar el seu posicionament en el sector de la llar i millorar l'experiència de compra en els seus canals físics i digitals. Aquest pla se centra en quatre pilars: Elevate, Expand, Earn i Empower, amb l'objectiu d'assolir una facturació superior als 4.000 milions d'euros el 2026. ​

En línia amb aquest pla, Mango Home té previst obrir quatre botigues més durant el 2025, avaluant l'acollida del mercat nacional i adaptant la seva estratègia en conseqüència. Aquesta expansió reflecteix la confiança de la companyia en el potencial del segment de productes per a la llar i la seva capacitat per satisfer les demandes d'un consumidor cada vegada més exigent i conscient de la qualitat i el disseny. ​