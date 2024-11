Protecció Civil envia una alerta per la DANA, Imma Solé parla clar: 'Demanem...'

Protecció Civil ha enviat una nova alerta mòbil als veïns de les Terres de l'Ebre perquè extremin precaucions davant l'episodi de pluges "continuades i torrencials" previstes fins diumenge. L'alerta recorda que cal extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i torrents. En declaracions a l'ACN, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, demana "molta precaució" durant avui i cap de setmana i subratlla que la situació de la DANA encara s'espera fins diumenge. Especialment, demanen evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del sud, on es preveuen pluges continuades i acumulació d'aigua, però també hi pot haver pluges torrencials que deixin entre 20 i 40 litres en 30 minuts.

"Sobretot ens preocupen torrenteres i barrancs de la meitat sud del territori, dels Ports fins al Tarragonès", indica, ja que pot ser que torrents, rieres o barrancs tinguin un augment puntual de cabal. Per això, recomanen també allunyar-se de rius, rieres o barrancs i tenir una precaució especial en zones inundables.

A més, subratlla que cal ser vigilants també en zones on no plou perquè pot ser que en algun punt hi hagi baixades de corrents de rius o rieres que puguin ser "sobtadament grans". "Potser estàs en un punt on no plogui, que no estigui caient una gota d'aigua, però les rieres dels barrancs baixin plens", relata. Amb tot, també avisa que cal ser prudents per les pluges també al litoral i prelitoral, no només al sud. "Avui i demà sembla que estiguin més acumulades a la meitat sud, però diumenge pot ser que s'estenguin més fins a l'Empordà", afirma.

Previsions d'intensitat de pluja

Protecció Civil manté en alerta el Pía Inuncat. Segons les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu que per avui i demà es mantinguin els avisos per intensitat de pluja (més de 40l/m² a 30min) i acumulació (més de 100 l/m² a 24h) especialment a les comarques del Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre. L'avís d'intensitat pot afectar també avui el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès, i amb menys probabilitat algunes comarques del sud de Lleida, interior de Tarragona, Catalunya Central i litoral i prelitoral de Barcelona. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta, i no es descarta algun fenomen de temps violent. Les precipitacions es poden mantenir almenys fins diumenge, afectant també totes les comarques del litoral i el prelitoral.

Les comarques del terç sud de Catalunya ja fa molts dies que acumula pluja, i es preveu que si les precipitacions es mantenen encara les properes hores i dies es pugui arribar als 400 litres acumulats en aquestes zones. Aquestes intensitats i acumulacions podrien comportar crescudes als barrancs de les Terres de l'Ebre i ocasionar danys, per això des de l'Agència Catalunya de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) se n'està fent el seguiment. També els Agents Rurals i Bombers de la Generalitat estan fent rutes per aquestes zones per detectar-hi possibles incidències. Les dades d'acumulació més destacades segons l'SMC són les següents (l/m²): els Alfacs (25.7); Alcanar (24.4) i Ulldecona (20).

| RTVE

Tarragona activa l'alerta per risc d'inundacions

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest divendres la fase d´alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions. La previsió es preveu d'intensitat de pluja, des d'avui fins diumenge. El consistori demana molta precaució, seguir els consells d'autoprotecció i, sobretot, evitar desplaçaments innecessaris amb vehicle, ni a les zones més afectades com Terres de l'Ebre. A més, demana adoptar mesures com ara evitar baixar a soterranis o al garatge.

Des que va començar aquest episodi de pluges i fins a les 14.00 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 816 trucades que han generat 690 incidents. Per comarques, on s'han rebut més trucades han estat el Barcelonès (176), el Vallès Occidental (109), el Baix Ebre (85), el Tarragonès (63), el Baix Llobregat (44) i el Montsià (43).

Pel que fa a les afectacions a les carreteres, el Servei Català de Trànsit informa que s'ha normalitzat la situació. A primera hora del matí, encara restaven afectades la TV-3341 a Caseres i la N-235 l'Aldea, per inundacions; la T-310 a Riudoms per despreniments; i la T-710 a Falset per despreniments. En aquests moments, només queda afectació a la T-710 a Falset, on es dóna pas alternatiu. Amb tot, el Servei Català de Trànsit demana màxima prudència a tots els desplaçaments a zones on estigui plovent i evitar desplaçar-se a Terres de l'Ebre.

Pel que fa a la mobilitat de sortida pel pont de Tots Sants, s'estan produint retencions en algunes vies d'interior, com la C-16, la C-17 o la C-14, i també a la zona del Vallès de la AP-7. Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 22 hores d'ahir a la nit, i fins a les 13 hores, 16 avisos relacionats amb el temporal de pluja. La majoria dels serveis han estat per sanejaments, algun arbre o branca caiguts i despreniments de terres, tot i que en aquest cas la majoria de vegades no han calgut l'actuació dels Bombers. Dels avisos, 9 s'han registrat al Camp de Tarragona i 7 a les Terres de l'Ebre.

El servei de Renfe es manté tallat avui divendres a la línia R16 entre Tarragona i Tortosa, i a la R15 els trens inicien o finalitzen el recorregut a Reus. Tampoc no circula la R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura. En aquests moments no es registren incidències destacables al subministrament elèctric.