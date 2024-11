Francesc Maurí confirma la previsió del Meteocat: 'Atenció...'

per Iker Silvosa

Les intenses pluges dels darrers dies han colpejat amb força diferents zones de la península, deixant un rastre d'inundacions, talls de carreteres i múltiples danys personals i materials a ciutats i pobles. Des del recent desastre a la Comunitat Valenciana provocat per la DANA, que ha deixat centenars de morts i desapareguts, els ciutadans de tot Espanya han estat en alerta davant de les fortes tempestes que s'han anat intensificant. Ara, Catalunya s'enfronta a un nou avís de pluges torrencials, i l'Agència Meteorològica de Catalunya (Meteocat) ha llançat una alerta per precipitacions extremes per a les properes hores, igual que va passar ahir.

Francesc Mauri, meteoròleg reconegut i col·laborador de TV3, va compartir a Twitter una advertència sobre la situació de risc que s'acosta al territori català. En el seu missatge, va emfatitzar la importància de prestar atenció a les zones de Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on s'espera que les pluges siguin particularment intenses, superant els 40 mm en tan sols 30 minuts, tal com ha informat Meteocat , que va publicar abans un avís de situació meteorològica de perill, indicant que des del matí de divendres i fins dissabte a la matinada, aquestes àrees estaran sota l'amenaça de tempestes locals amb intensitat torrencial.

Atents a les indicacions de les autoritats

La previsió del Meteocat i el missatge de Mauri arriben en un moment en què el terreny ja està saturat a causa de les recents pluges. Això incrementa significativament el risc d'inundacions i lliscaments de terra a zones propenses, on les infraestructures podrien no ser capaces de suportar més acumulació d'aigua. Després dels episodis recents a València, les autoritats catalanes han demanat a la població que actuï amb màxima cautela i segueixi de prop les recomanacions dels serveis d'emergència en tot moment.

Els habitants de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, en particular, han estat instats a evitar desplaçaments innecessaris i a romandre a llocs segurs mentre duri l'alerta. La intensitat de les pluges pronosticades representa un alt risc, i l'historial de pluges torrencials en aquestes àrees ha demostrat que fins i tot els rius i rierols més petits poden desbordar-se ràpidament, inundant àrees urbanes i rurals. A més, els experts recorden que no cal intentar creuar zones inundades, ja que l'aigua pot arrossegar vehicles i persones a causa de la força del corrent.

Aquesta situació crítica subratlla la importància de la planificació i la prevenció davant de fenòmens climàtics extrems. Les imatges de la DANA a València encara estan fresques a la memòria de molts, i els experts meteorològics com Francesc Mauri estan fent una crida urgent perquè la ciutadania no subestimi el perill d'aquestes pluges. El precedent que va deixar la catàstrofe a València és un recordatori clar que les condicions meteorològiques extremes poden desencadenar ràpidament situacions tràgiques si no es prenen les precaucions adequades.