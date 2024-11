Jorge Rey la diu grossa contra l'AEMET per la previsió amb la DANA

La recent DANA que va assotar principalment la Comunitat Valenciana ha deixat un saldo devastador. Amb pluges torrencials que van arrasar pobles, van desbordar rius i van provocar, de moment, dos centenars de morts i encara moltíssims desapareguts, la tragèdia ha generat nombroses crítiques sobre la resposta de les autoritats i si es va poder haver actuat de manera més efectiva per reduir l'impacte. Enmig d'aquest escenari, el jove meteoròleg Jorge Rey ha llançat dures crítiques contra l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), assenyalant que l'organisme no va alertar la població amb l'antelació necessària, tot i que els indicis d´aquesta tempesta eren clars des de dies abans.

Jorge Rey, conegut per les seves prediccions basades en mètodes tradicionals i la seva activitat a les xarxes socials, ha qüestionat obertament l'actuació de l'AEMET en aquesta situació. Segons el jove, l'AEMET va haver d'emetre avisos de perill dies abans que la DANA arribés al punt crític. En les seves paraules, “no pot ser que el primer avís arribi quan ja han caigut 300 litres”. Aquesta crítica, que reflecteix la frustració de molts ciutadans, suggereix que les autoritats van subestimar l'impacte de la DANA, deixant la població en una situació vulnerable.

Jorge Rey ha insistit que l'AEMET podria haver activat les alertes molt abans, argumentant que, des de feia una setmana, les previsions mostraven que la DANA s'estava aïllant a l'àrea del Mediterrani. Segons la seva opinió, aquesta manca de comunicació anticipada va ser un error, i creu que l'AEMET i les autoritats s'haurien d'haver enfocat a protegir la ciutadania, fins i tot si això implicava activar avisos que finalment no es concretessin. Per a ell, és responsabilitat de les administracions prioritzar la seguretat de les persones; si després el fenomen no arriba a la magnitud prevista, millor, però la prevenció ha de ser sempre la primera mesura.

És evident que ningú podia preveure que el fenomen passaria amb una ferocitat com aquesta i que seria tan devastador, però que s'apropaven pluges d'alt voltatge sí que se sabia. "S'haurien d'haver activat els avisos dies abans. Des de fa una setmana es veia com la DANA s'havia d'aïllar al voltant del Mediterrani", afegia. I després va sentenciar: "És responsabilitat de les administracions alertar la població; si després no passa res, millor, però sempre s'ha d'anteposar la seguretat del ciutadà".

No hauria d'haver estat el precedent a no continuar

La postura de Jorge Rey ha ressonat entre la ciutadania, especialment entre els que es van veure afectats per les inundacions i les conseqüències de la DANA. El missatge és clar: l'anticipació en situacions d'emergència climàtica no és un luxe sinó una necessitat. Rei destaca que cada cop vivim més episodis d'aquesta mena i que hem d'aprendre a estar més ben preparats. Segons la seva opinió, és fonamental que les institucions actuïn de manera proactiva, assegurant que la població estigui informada i preparada per enfrontar fenòmens meteorològics extrems.

La situació actual a València i en altres àrees afectades subratlla la importància de la planificació preventiva. La DANA aquests dies no és un esdeveniment aïllat; com bé assenyala Rey, el canvi climàtic està provocant fenòmens meteorològics més intensos i freqüents, i la societat s'ha d'adaptar per mitigar els danys que hi puguin causar. Les paraules del jove meteoròleg reflecteixen un sentiment compartit per molts: la urgència de comptar amb una resposta més àgil i efectiva davant d'emergències climàtiques.

A futur, tant l'AEMET com altres institucions meteorològiques i d'emergència a Espanya podrien considerar revisar-ne els protocols i millorar-ne la capacitat de resposta. La tragèdia viscuda a València deixa una lliçó clara: és fonamental anticipar-se i garantir que la ciutadania estigui preparada. Tot i que, és clar, aquesta tragèdia no hauria d'haver estat el precedent del que no cal repetir, sinó de tot el contrari.