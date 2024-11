Protecció Civil lanza una alerta por la DANA, Imma Solé habla claro: 'Pedimos...'

Protección Civil ha enviado una nueva alerta móvil a los vecinos de las Tierras del Ebro para que extremen precauciones ante el episodio de lluvias "continuadas y torrenciales" previstas hasta el domingo. La alerta recuerda que hay que extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y torrentes. En declaraciones a la ACN, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, pide "mucha precaución" durante hoy y el fin de semana y subraya que la situación de la DANA todavía se espera hasta domingo. Especialmente, piden evitar desplazamientos innecesarios en las comarcas del sur, donde se prevén lluvias continuadas y acumulación de agua, pero también puede haber lluvias torrenciales que dejen entre 20 y 40 litros en 30 minutos.

"Sobre todo nos preocupan torrenteras y barrancos de la mitad sur del territorio, de los Puertos hasta el Tarragonès", indica, puesto que puede ser que torrentes, rieras o barrancos tengan un aumento puntual de caudal. Por eso, recomiendan también alejarse de ríos, rieras o barrancos y tener especial precaución en zonas inundables.

Además, subraya que hay que ser vigilantes también en zonas donde no llueve porque puede ser que en algún punto haya bajadas de corrientes de ríos o rieras que puedan ser "repentinamente grandes". "Puede ser que estés en un punto donde no llueva, que no esté cayendo una gota de agua, pero las rieras de los barrancos bajen plenos", relata. Con todo, también avisa que hay que ser prudentes por las lluvias también al litoral y prelitoral, no solo en el sur. "Hoy y mañana parece que estén más acumuladas en la mitad sur, pero domingo puede ser que se extiendan más hasta el Ampurdán", afirma.

Previsiones de intensidad de lluvia

Protección Civil mantiene en alerta el Pla Inuncat. Según las nuevas previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), se prevé que por hoy y mañana se mantengan los avisos por intensidad de lluvia (más de 40l/m² en 30min) y acumulación (más de 100 l/m² en 24h) especialmente en las comarcas del Montsià, Terra Alta, Ribera de Ebro y Baix Ebre. El aviso de intensidad puede afectar también hoy el Priorat, Baix Camp y Tarragonès, y con menor probabilidad algunas comarcas del sur de Lleida, interior de Tarragona, Cataluña Central y litoral y prelitoral de Barcelona. Los aguaceros irán acompañados localmente de tormenta, y no se descarta algún fenómeno de tiempo violento. Las precipitaciones se pueden mantener al menos hasta domingo, afectando también todas las comarcas del litoral y prelitoral.

Las comarcas del tercio sur de Cataluña llevan ya muchos días acumulando lluvia, y se prevé que si las precipitaciones se mantienen todavía las próximas horas y días se pueda llegar a los 400 litros acumulados en estas zonas. Estas intensidades y acumulaciones podrían comportar crecidas a los barrancos de las Tierras del Ebro y ocasionar daños, por lo cual desde la Agencia Cataluña del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se está haciendo el seguimiento. También los Agentes Rurales y Bomberos de la Generalitat están haciendo rutas por estas zonas para detectar posibles incidencias. Los datos de acumulación más destacadas de hoy según el SMC son las siguientes (l/m²): los Alfacs (25.7); Alcanar (24.4) y Ulldecona (20).

Tarragona activa la alerta por riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Tarragona ha activado este viernes la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal, por riesgo de inundaciones. La previsión se prevé de intensidad de lluvia, desde hoy hasta domingo. El consistorio pide mucha precaución, seguir los consejos de autoprotección y, sobre todo, evitar desplazamientos innecesarios con vehículo, ni en las zonas más afectadas como Tierras del Ebro. Además, pide adoptar medidas como por ejemplo evitar bajar a sótanos o al garaje.

Desde que empezó este episodio de lluvias y hasta las 14 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 816 llamadas que han generado 690 incidentes. Por comarcas, donde se han recibido más llamadas han sido el Barcelonès (176), el Vallès Occidental (109), el Baix Ebre (85), el Tarragonès (63), el Baix Llobregat (44) y el Montsià (43).

En cuanto a las afectaciones a las carreteras, el Servicio Catalán de Tráfico informa que se ha ido normalizando la situación. A primera hora de la mañana, todavía restaban afectadas la TV-3341 en Caseres y la N-235 l'Aldea, por inundaciones; la T-310 en Riudoms por desprendimentos; y la T-710 en Falset por desprendimientos. En estos momentos, solo queda afectación a la T-710 en Falset, donde se da paso alternativo. Con todo, el Servicio Catalán de Tráfico pide máxima prudencia en todos los desplazamientos en zonas donde esté lloviendo y evitar desplazarse a Tierras del Ebro.

En cuanto a la movilidad de salida por el puente de Todos los Santos, se están produciendo retenciones en algunas vías de interior, como la C-16, la C-17 o la C-14, y también en la zona del Vallès de la AP-7. Los Bomberos de la Generalitat han atendido, desde las 22 horas de ayer noche, y hasta las 13 horas, 16 avisos relacionados con el temporal de lluvia. La mayoría de los servicios han estado por saneamientos, algún árbol o rama caídos y desprendimientos de tierras, a pesar de que en este caso la mayoría a veces no ha estado necesaria la actuación de los Bomberos. De los avisos, 9 se han registrado en el Camp de Tarragona y 7 a las Tierras del Ebro.

El servicio de Renfe se mantiene cortado hoy viernes a la línea R16 entre Tarragona y Tortosa, y a la R15 los trenes inician o finalizan su recorrido a Reus. Tampoco circula la R17 entre Tarragona y Salou-Puerto Aventura. En estos momentos no se registran incidencias destacables en el suministro eléctrico.