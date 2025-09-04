Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Roberto Brasero en primer pla amb un fons dividit entre cel ennuvolat i cel assolellat, logotip de l’AEMET, un termòmetre, símbols de sol i neu i signes d’interrogació.
Roberto Brasero ha anunciat pronòstics que sorprenen els plans del cap de setmana | Atresmedia, AEMET, xcatalunya.cat, Noppol Mahawanjam, Soloveva Elena, Getty Images Pro de thepoo, Pixabay de Jplenio
Actualitat

'Dissabte...': Roberto Brasero no calla i confirma el que ens ve a sobre

Canvien els plans del cap de setmana amb els pronòstics que Roberto Brasero ofereix per als pròxims dies

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

El cap de setmana és un moment en què es planifiquen activitats diferents de les de la setmana laboral. Depenent del temps, es reordenen plans, preferències i rutines quotidianes. Quan l'ambient canvia, també ho fan els nostres horaris i expectatives, per la qual cosa convé observar el panorama abans de decidir.

La previsió meteorològica per als pròxims dies obliga a estar molt atents abans de qualsevol pla. Roberto Brasero entrega les primeres llums sobre el que ve.

Termòmetre marcant altes temperatures amb fons taronja, una dona ventant-se i símbols d’advertència i sol
Torna la calor, malgrat tot el que es pensava | Europa Press, Getty Images, Xurzon, Dzul Kifli's Images de Mezuna, Grafinka

Dissabte amb calor d'estiu i núvols per l'oest

Brasero apunta a un dissabte plenament estiuenc, amb màximes a l'alça al nord. Per l'oest arribaran núvols que aniran guanyant cos amb les hores. Al final del dia podran deixar pluges a Galícia.

Demà, el termòmetre caurà a l'est i pujarà a la resta de la Península. Aquesta dinàmica prepara un dissabte calorós, però amb més nuvolositat per l'oest. En conseqüència, el contrast definirà la jornada.

La fotografia combina calor i evolució de núvols. Serà un dia d'estiu clàssic, de màximes altes i cels variables. Atenció a les últimes hores al nord-oest.

Dona bevent aigua i cobrint-se el cap amb un paper mentre hi ha sol i un senyal d’advertència, representant precaució per calor extrema.
La península rep novament altes temperatures | Europa Press, xcatalunya.cat

Dies de contrastos: descensos al nord, xafogor al sud

Després d'un inici més fresc, el nord encadena un brusc respir tèrmic. Així, Cantàbria i País Basc perden fins a 8 graus. En concret, Bilbao 25º, Santander i Oviedo 23º, i Lugo 21º de màxima.

A més, a la meitat nord el descens general serà de 3 a 4 graus. Per exemple, Logronyo rondarà 28º i Burgos 25º, segons la previsió. En conseqüència, el Cantàbric notarà l'alleujament amb més claredat.

En canvi, el sud i el Mediterrani mantenen la xafogor. De fet, Andalusia ha superat 35º, amb pics de 38º a Sevilla i 36º a Jerez i Villarasa. Per la seva banda, l'interior de València frega 37º, Múrcia 35º i Sant Sebastià 33º.

Dona amb samarreta groga sostenint una ampolla d’aigua sota un sol fort amb gest de malestar i un termòmetre amb advertència de calor extrema.
Els plans canvien i les activitats s'adapten als nous pronòstics | Africa Images, xcatalunya.cat, DG-STUDIO

El que ve després: diumenge de vaivé tèrmic

Així, el front de dissabte donarà pas a un diumenge de canvis. En conseqüència, les temperatures baixaran a gairebé tota la península. Tanmateix, amb ponent repuntaran al sud d'Andalusia i a l'est peninsular

D'aquesta manera, la previsió traça una seqüència nítida: alleujament, repunt i ajust. Es tracta d'un patró clàssic de vents de component oest. A més, dilluns heretarà aquest reequilibri tèrmic.

D'altra banda, el mapa tèrmic confirma la dualitat de l'episodi. Al nord hi haurà respir i a l'oest més nuvolositat, mentre sud i est seguiran calorosos. En suma, una lectura clara per als interessats en la meteorologia.

➡️ Actualitat