'Dissabte...': Roberto Brasero no calla i confirma el que ens ve a sobre

El cap de setmana és un moment en què es planifiquen activitats diferents de les de la setmana laboral. Depenent del temps, es reordenen plans, preferències i rutines quotidianes. Quan l'ambient canvia, també ho fan els nostres horaris i expectatives, per la qual cosa convé observar el panorama abans de decidir.
La previsió meteorològica per als pròxims dies obliga a estar molt atents abans de qualsevol pla. Roberto Brasero entrega les primeres llums sobre el que ve.
Dissabte amb calor d'estiu i núvols per l'oest
Brasero apunta a un dissabte plenament estiuenc, amb màximes a l'alça al nord. Per l'oest arribaran núvols que aniran guanyant cos amb les hores. Al final del dia podran deixar pluges a Galícia.
Demà, el termòmetre caurà a l'est i pujarà a la resta de la Península. Aquesta dinàmica prepara un dissabte calorós, però amb més nuvolositat per l'oest. En conseqüència, el contrast definirà la jornada.
La fotografia combina calor i evolució de núvols. Serà un dia d'estiu clàssic, de màximes altes i cels variables. Atenció a les últimes hores al nord-oest.
Dies de contrastos: descensos al nord, xafogor al sud
Després d'un inici més fresc, el nord encadena un brusc respir tèrmic. Així, Cantàbria i País Basc perden fins a 8 graus. En concret, Bilbao 25º, Santander i Oviedo 23º, i Lugo 21º de màxima.
A més, a la meitat nord el descens general serà de 3 a 4 graus. Per exemple, Logronyo rondarà 28º i Burgos 25º, segons la previsió. En conseqüència, el Cantàbric notarà l'alleujament amb més claredat.
En canvi, el sud i el Mediterrani mantenen la xafogor. De fet, Andalusia ha superat 35º, amb pics de 38º a Sevilla i 36º a Jerez i Villarasa. Per la seva banda, l'interior de València frega 37º, Múrcia 35º i Sant Sebastià 33º.
El que ve després: diumenge de vaivé tèrmic
Així, el front de dissabte donarà pas a un diumenge de canvis. En conseqüència, les temperatures baixaran a gairebé tota la península. Tanmateix, amb ponent repuntaran al sud d'Andalusia i a l'est peninsular
D'aquesta manera, la previsió traça una seqüència nítida: alleujament, repunt i ajust. Es tracta d'un patró clàssic de vents de component oest. A més, dilluns heretarà aquest reequilibri tèrmic.
D'altra banda, el mapa tèrmic confirma la dualitat de l'episodi. Al nord hi haurà respir i a l'oest més nuvolositat, mentre sud i est seguiran calorosos. En suma, una lectura clara per als interessats en la meteorologia.