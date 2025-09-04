Avís urgent del Meteocat, s'acosten pluges intenses avui i demà: els detalls

L'atmosfera d'aquests dies ha anat acumulant humitat i contrastos de temperatura, creant les condicions idònies per a episodis d'inestabilitat. L'aire càlid del Mediterrani es troba amb masses més fredes en alçada, cosa que afavoreix la formació de tempestes convectives. Això significa que els pròxims dies estaran marcats per ruixats intensos, descàrregues elèctriques i acumulacions d'aigua que poden resultar problemàtiques en algunes comarques.
Zones en alerta aquest dijous
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta groga per pluges intenses en diverses comarques de la Catalunya del nord. Es tracta del Ripollès, Garrotxa, Pla de l’Estany, Lluçanès i Osona, on s'espera que les precipitacions superin els 20 litres en només 30 minuts.
Durant el matí es preveuen ruixats dispersos a la Catalunya central i part del prelitoral. No obstant això, serà a partir del migdia quan els nuclis tempestuosos adquiriran més força i persistència. El Pirineu, el Prepirineu i el nord-est de la Depressió Central concentraran els ruixats més destacats.
Ja arribant a la nit, una banda de precipitacions avançarà des del litoral nord cap al sud, arribant finalment a les Terres de l’Ebre. Tot i que la majoria de registres seran moderats, alguns ruixats podrien arribar acompanyats de tempesta elèctrica o calamarsa petita al nord.
Un divendres amb risc creixent al litoral sud
El divendres portarà un canvi en el mapa de risc, situant el focus a les comarques del litoral tarragoní. Durant la matinada podria caure algun ruixat feble al Prepirineu oriental, però el més significatiu arribarà amb les primeres hores del dia.
Les comarques del Tarragonès i la Ribera d’Ebre estaran en alerta groga, mentre que al Baix Camp, Baix Ebre i Montsià s'ha activat l'alerta taronja. Això significa un perill més gran per la possibilitat de pluges localment fortes, que poden superar àmpliament els 20 mm en mitja hora.
El Meteocat adverteix que els ruixats més intensos estaran acompanyats de tempestes elèctriques i fins i tot ratxes de vent en alguns punts costaners. El tram horari de més risc serà entre la matinada i el migdia, tot i que al Pirineu oriental no es descarta algun episodi aïllat a la tarda.
Impacte previst al territori
El fenomen tindrà una distribució molt irregular: mentre algunes comarques amb prou feines rebran precipitacions, d'altres registraran acumulacions importants en curts períodes de temps. Aquesta irregularitat complica la gestió del risc, ja que les afectacions poden ser molt localitzades i sorprenents per a la població.
El litoral sud, especialment a Tarragona i Terres de l’Ebre, presenta més vulnerabilitat per la concentració de nuclis urbans i les infraestructures viàries. Els episodis de pluja forta podrien provocar basses d'aigua a carreteres, inundacions puntuals en zones baixes i retards en la mobilitat.