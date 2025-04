La predicció de Nostradamus que podria complir-se després de la mort de Papa Francesc

per Iker Silvosa

La mort del Papa Francesc aquest dilluns a les 7.35 hores a la seva residència de la Casa Santa Marta no només ha commocionat el món catòlic, sinó que també ha reactivat una antiga profecia de Nostradamus. El prestigiós vident francès del segle XVI, conegut per les seves encertades prediccions sobre importants esdeveniments històrics com la Revolució Francesa, l'ascens de Hitler o l'atemptat contra les Torres Bessones, podria haver anticipat fa segles un esdeveniment crucial relacionat amb l'Església Catòlica i el seu pròxim líder. I també sobre la humanitat.

L'atenció del món està ara posada en el conclave que elegirà el successor del Papa Francesc. Entre els candidats més ferms destaquen dues figures africanes: Peter Turkson, cardenal de Ghana, de 76 anys, i Robert Sarah, prelat de Guinea, de 79 anys. Precisament l'elecció d'un d'aquests dos religiosos podria coincidir amb la inquietant profecia de Nostradamus, que parlava de l'adveniment d'un "Papa negre" i, amb ell, l'inici del final dels temps.

| ACN

Arriba el torn del "Papa negre"

En els seus escrits, Nostradamus indicava que després d'un "Papa estranger" (Benet XVI) i un "Papa vell" (Francesc), apareixeria finalment un "Papa negre". Molts han interpretat aquesta predicció literalment, referint-se a l'origen africà del futur pontífex, cosa que podria complir-se amb Turkson o Sarah. Però altres suggereixen una interpretació diferent, centrada en la vestimenta tradicional de l'orde jesuïta.

Francesc, qui va liderar l'orde jesuïta abans de convertir-se en pontífex, podria haver encarnat ja aquesta figura del "Papa negre", en haver portat una sotana negra durant la seva etapa anterior com a Superior General dels jesuïtes. A més, durant el seu papat, Francesc va introduir canvis significatius dins de l'Església, com signar documents en italià en comptes de llatí, o referir-se a si mateix com a "Bisbe de Roma" en lloc de "Papa".

Una altra curiositat relacionada amb aquesta inquietant profecia prové del manuscrit del segle XII atribuït a Sant Malaquies, custodiat al Vaticà. Aquest text prediu un gran canvi a l'Església Catòlica i assenyala l'arribada de l'últim Papa. El detall més cridaner és el quadre a la Basílica de Sant Pau que representa els successius pontífexs, on, després de Francesc, només queda espai per a un més. Segons algunes teories, completar aquest últim espai podria simbolitzar l'arribada del Judici Final.

Actualment, el Col·legi Cardenalici està compost per 133 membres amb dret a vot, 33 d'ells africans. Això incrementa significativament la possibilitat que el pròxim pontífex provingui d'aquest continent, cosa que confirmaria literalment la visió del vident francès.