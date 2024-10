Podem deixa anar una bomba sobre Errejón: Sumar i Yolanda Díaz enfonsats

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha assegurat aquest dilluns que fa temps ja van avisar Yolanda Díaz de les acusacions que circulaven a les xarxes sobre l'ara exdiputat Íñigo Errejón per agressions masclistes. "Vam fer el que consideràvem oportú perquè era públic", ha apuntat en una roda de premsa on ha sigut preguntat per uns tuits del 2023 on s'explicava un cas de tocaments en un concert a Castelló.

Tal com ha revelat Fernández, van "posar en coneixement" de Díaz les informacions, tot i que no ha detallat què els va respondre l'ara vicepresidenta segona del govern espanyol. "No m'hi estendré", ha exposat abans de dir que no tenien cap constància sobre les pràctiques d'Errejón en els anys en què va militar a la formació morada.

Fernández ha afegit que van posar en coneixement de Más Madrid el que era un secret de domini públic, perquè era un fil de Twitter que es va fer viral i que va aconseguir més de tres milions de visualitzacions. De manera que la comunicació de Podem no aportava res de nou al que ja era de domini públic en aquell moment.

| ACN

Íñigo Errejón, un problema amb les addiccions

La dirigent de Más Madrid, Mónica García, s'ha defensat aquesta setmana i ha assegurat que des del seu partit no coneixien la problemàtica d'Errejón. Sí que ha reconegut que sabien que tenia problemes d'"una altra índole" i per això li van brindar ajuda professional, però que sí que haurien sabut que era un "agressor sexual" haurien anat a una "comissaria".

La veritat, però, és que a les rotllanes de Madrid i del Congrés dels Diputats, l'assumpte d'Íñigo Errejón que ara ha esclatat, era un tema recurrent. Algunes veus del món del periodisme i polítics de color diferent han manifestat fora de cambra que feia temps que sonaven campanes i que es parlava d'una suposada addicció al sexe i a les drogues.

Conseqüències per Sumar

Les paraules del portaveu de Podem, sumades a tota la informació que ha aparegut aquests darrers dies deixen molt tocat el projecte de Sumar. Els espanyols no es creuen que Yolanda Díaz i persones del seu entorn més immediat no coneguessin els actes d'Errejón i asseguren que van prioritzar el capital polític abans d'apartar-lo del partit.

En les últimes enquestes publicades, la coalició d'esquerres baixaria per culpa de la patacada de Sumar i no aconseguiria la majoria absoluta si repetís el pacte del 2023. D'altra banda, la coalició entre Partit Popular i VOX superaria folgadament la barrera dels 176 diputats.