Podemos suelta una bomba sobre Errejón: Sumar y Yolanda Díaz hundidos

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes que hace tiempo ya avisaron Yolanda Díaz de las acusaciones que circulaban en las redes sobre el ahora exdiputado Íñigo Errejón por agresiones machistas. "Hicimos lo que considerábamos oportuno porque era público", ha apuntado en una rueda de prensa donde ha sido preguntado por unos tuits del 2023 donde se explicaba un caso de tocamientos en un concierto en Castelló.

Tal como ha revelado Fernández, pusieron "en conocimiento" de Díaz las informaciones, a pesar de que no ha detallado qué les respondió la ahora vicepresidenta segunda del gobierno español. "No me extenderé", ha expuesto antes de decir que no tenían ninguna constancia sobre las prácticas de Errejón en los años en que militó a la formación morada.

Fernández ha añadido que pusieron en conocimiento de Más Madrid lo que era un secreto a voces, porque era un hilo de Twitter que se hizo viral y que alcanzó más de tres millones de visualizaciones. De modo, que la comunicación de Podemos no aportaba nada nuevo a lo que ya era de dominio público en aquel momento.

Íñigo Errejón, un problema con las adicciones

La dirigente de Más Madrid, Mónica García, se ha defendido durante esta semana y ha asegurado que desde su partido no conocían la problemática de Errejón. Sí ha reconocido que sabían que tenía problemas de "otra índole" y por eso le brindaron ayuda profesional, pero que sí hubieran sabido que era un "agresor sexual" hubieran acudido a una "comisaría".

La verdad, no obstante, es que en los corrillos de Madrid y del Congreso de los Diputados, el asunto de Íñigo Errejón que ahora ha estallado, era un tema recurrente. Algunas voces del mundo del periodismo y políticos de diferente color han manifestado fuera de cámara que hacía tiempo que sonaban campanas y que se hablaba de una supuesta adicción al sexo y a las drogas.

Consecuencias para Sumar

Las palabras del portavoz de Podemos, sumadas a toda la información que ha aparecido estos últimos días dejan muy tocado el proyecto de Sumar. Los españoles no se creen que Yolanda Díaz y personas de su entorno más inmediato no conocieran los actos de Errejón y aseguran que priorizaron su capital político antes de apartarlo del partido.

En las últimas encuestas publicadas, la coalición de izquierdas bajaría por culpa del batacazo de Sumar y no conseguiría la mayoría absoluta si repitiese el pacto de 2023. Por otro lado, la coalición entre Partido Popular y VOX superaría holgadamente la barrera de los 176 diputados.