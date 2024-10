Les pluges intenses no abandonen Catalunya: 8 comarques en perill avui dimarts

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació de perill per pluges intenses a diverses comarques de Catalunya. Segons el tuit de Meteocat, el nivell d'alerta és d'1 sobre 6, encara que s'espera que la intensitat pugui superar els 20 mm en 30 minuts. Les zones afectades inclouen vuit comarques on la probabilitat de precipitacions intenses continua sent alta fins a les 19 hores del dimarts 29 d'octubre.

El pronòstic indica que les pluges podrien estar acompanyades de tempestes localitzades. Aquest tipus de precipitacions ràpides i intenses pot generar complicacions en àrees urbanes i rurals, causant inundacions sobtades a zones propenses i afectant el trànsit a carreteres. Meteocat suggereix als residents que prenguin precaucions, especialment a les zones més vulnerables.

Semblava que avui seria un petit dia de treva climàtica a Catalunya, ja que ahir ja va ploure amb força i per demà s'esperen grans precipitacions. Tot i això, finalment l'aigua sí que farà un petit acte de presència en algunes zones del territori. Les vuit comarques que estan alertades són les nord-est, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Selva, i també les dues del sud, el Baix Ebre i Montsià.

Dies de quedar-se a casa

L'avís destaca que, durant les hores de més risc, la intensitat de les pluges podria variar al llarg del dia, mantenint-se alta entre les primeres hores de la tarda. Aquest tipus de fenòmens no només afecta els desplaçaments, sinó que també representa un risc per a activitats a l'aire lliure. El nivell d'alerta moderat obliga les autoritats locals a estar en vigilància constant, mentre que els habitants s'han de mantenir informats a través de les xarxes socials i plataformes de Meteocat.

Cal recordar que la nostra comunitat veïna, la valenciana, està fortament amenaçada avui per les intenses pluges que es preveuen que caiguin. Per tant, atesa la proximitat entre tots dos territoris, és més que recomanable estar atents a les previsions i a les recomanacions de les autoritats. En dies plujosos, quedar-vos a casa pot ser una gran oportunitat per gaudir d'activitats relaxants i entretingudes. Llegir un bon llibre, veure pel·lícules o sèries pendents, i aprofitar per cuinar receptes casolanes o avançar tasques endarrerides són excel·lents opcions. També es poden realitzar manualitats, organitzar la casa o aprendre alguna cosa nova mitjançant cursos en línia. Per als que busquen moure's, una sessió de ioga o estiraments és ideal. Aquests dies permeten dedicar temps a activitats que normalment deixem de banda, fent de la pluja un bon motiu per descansar i gaudir a casa.