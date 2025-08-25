La pluja, protagonista de tota la setmana: el dia que seran més intenses segons el Meteocat

L'inici d'aquesta setmana a Catalunya arriba amb un ambient canviant que trenca la calma dels últims dies. Després d'una lleu treva en les temperatures i un cap de setmana marcat per una DANA menys intensa del que es preveia, el cel torna a reclamar el seu protagonisme. Els núvols cobriran gran part del territori i marcaran el ritme d'una setmana que promet mantenir-se activa en termes meteorològics.
Una atmosfera carregada des de dimarts
Durant dimarts, la nuvolositat serà persistent, especialment al litoral i a l'extrem sud de Catalunya. En aquestes àrees s'espera l'aparició de ruixats localment moderats, encara que no continuats. El Pirineu, com és habitual en aquestes situacions, es convertirà en un punt clau on els xàfecs podrien adquirir certa intensitat al llarg del migdia. El Meteocat també avisa de possibles precipitacions cap a la zona del massís dels Ports, així com a comarques de ponent en caure la tarda.
Aquests episodis no seran generalitzats, però sí que convé prestar atenció als nuclis de tempesta que podrien venir acompanyats de calamarsa en àrees localitzades. Les quantitats previstes són poc abundants en general, encara que el caràcter irregular dels ruixats pot deixar acumulacions notables en curts períodes de temps. En general, el de demà serà una continuació del que estem percebent avui als cels catalans.
Dimecres amb un augment de la inestabilitat
Dimecres es perfila com un dia amb més activitat al mapa meteorològic català. Fins al migdia, el Meteocat preveu ruixats dispersos al quadrant nord-oest, afectant principalment el Prepirineu occidental i el Pirineu. A la meitat est, en canvi, només podrien aparèixer plugims esporàdics sense més rellevància.
La situació es complicarà a partir de la tarda, quan la inestabilitat s'estengui al conjunt de la serralada pirinenca i a comarques de l'interior, sobretot a la franja occidental. Segons la previsió, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta elèctrica i, en alguns casos, de calamarsa. La intensitat serà variable, de feble a moderada, però amb acumulacions localment abundants al quadrant nord-oest. Allà, al sud del Pirineu occidental, no es descarten registres molt significatius, superiors a la mitjana d'un episodi habitual de finals d'agost.
Dijous, el dia crític de la setmana
Encara que el Meteocat encara no ha publicat una anàlisi detallada per a dijous, els primers indicis assenyalen que podria ser la jornada més complicada. El conjunt de factors atmosfèrics apunta a un increment de la inestabilitat amb pluges més generalitzades i tempestes de més extensió territorial. El seguiment de l'evolució de l'atmosfera en les pròximes hores serà clau per confirmar aquest escenari.
Si finalment es confirma això, dijous podria portar un episodi de tempestes més intenses, amb risc d'acumulacions destacades a l'interior i a la serralada pirinenca. En aquest cas, no es descarta que s'activin avisos meteorològics en algunes comarques.
El retorn de les pluges suposa un canvi d'escenari respecte a les setmanes anteriors, on la calor i la sequera estival eren els protagonistes. Si bé els ruixats són una gran notícia per al camp i els embassaments, també poden generar complicacions puntuals en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure.
Es recomana a la població mantenir-se informada dels butlletins oficials del Meteocat i l'AEMET, especialment de cara a dijous, quan la inestabilitat podria assolir el seu punt àlgid. En zones de muntanya, convé extremar la precaució davant el risc de tempestes sobtades acompanyades de calamarsa o crescudes ràpides en rieres.