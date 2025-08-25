Ni les pel·lícules ni el Barça: L'espai més vist a TV3 el cap de setmana

L'últim cap de setmana d'agost portava tots els ingredients habituals per dominar l'audiència. Tardes de cinema, un Barça de pretemporada molt seguit i un horari de màxima audiència amb ficció reconeixible a l'autonòmica. Tanmateix, el títol d'espai més vist no es va decidir als terrenys de la pel·lícula de sobretaula ni a la Lliga. La resposta es va cuinar a la redacció de l'informatiu, amb un suport que ja s'ha tornat costum.
El TN cap de setmana s'imposa
La tendència confirma que el públic de Catalunya premia l'actualitat quan el calendari pressiona. El resultat deixa un missatge clar per a la graella i, sobretot, per a qui compta cada punt de quota de pantalla. Les dades de diumenge 24 d'agost situen el TN vespre com a emissió més vista del cap de setmana a TV3, amb 321.000 espectadors de mitjana i un 21,5% de quota. L'edició del TN migdia va signar 254.000 seguidors i un 22,6% de share, consolidant el domini informatiu en ambdues franges amb informatius al capdavant per davant de cinema i esport.
Cinema competitiu i futbol a l'alça
La tarda de dissabte va reunir bons números per al cinema amb “Champagne!” assolint un 14,6% i “A l’Olivia” aconseguint un 12,6% i 120.000 espectadors. En canvi, a la nit “El rei dels assassins” no es va alçar amb la franja. Diumenge, la sobretaula va mantenir la inèrcia amb “Els secrets del naufragi” en un 16,9% i “Assassinats a Cornualla” en un 13,6%. El prime time va coronar “Hotel Voramar” amb 190.000 i un 13%.
Bons números que, amb tot, no van arribar al TN del dia. El Barça també va empènyer el consum televisiu amb la seva visita al Llevant dissabte a la nit. A Catalunya, el partit va fer una mitjana de 217.000 espectadors i un 15,8% a Movistar+, mentre que el post amb “Gol a gol” a TV3 es va apuntar un 13,5%. A escala estatal, dins l'univers de pagament, el Levante-Barcelona va ser el més vist del dia, reflectint l'atractiu de l'equip també fora de l'obert.
Què va explicar el TN per atreure
El lideratge no només s'entén per la marca de l'informatiu, sinó per l'elecció del contingut diari. L'edició del TN cap de setmana va abordar incidències a la R3 i un episodi d'inestabilitat meteorològica, temes amb impacte directe en els espectadors. A més, l'actualitat internacional va afegir context i tensió informativa, completant una escaleta enganxada al dia. A l'edició del migdia també hi van aparèixer peces de geopolítica que van ajudar a sostenir l'atenció.
La combinació d'agenda local i temes exteriors sol afavorir els informatius de cap de setmana, que recullen el pols gran notícias i serveixen de far en jornades de consum fragmentat. Aquesta barreja, de nou, va marcar diferències competitives en pantalla. El pes de la marca Telenotícies s'aguanta en presentadors reconeixibles i amb credibilitat acumulada. Toni Cruanyes ha explicat en entrevistes recents que el TN vespre viu un moment dolç, després d'anys de construcció i ajustos editorials.
Els caps de setmana, l'històric Ramon Pellicer continua sent un referent de la casa, aportant estabilitat a una edició amb, ja superats, canvis d'hàbits. El reforç d'identitat arriba també per la coherència entre relats locals i grans històries mundials. Quan el públic busca certeses informatives, el TN opera com a punt de trobada, mentre l'entreteniment es reparteix en diferents finestres. El cap de setmana analitzat confirma aquesta pauta amb claredat i deixa poc marge a la casualitat en el lideratge.
Què significa per a TV3 i què ve ara
Per a TV3, la dada reforça l'estratègia de mantenir la informació com a eix, i complementar-la amb cinema competitiu i esport amb segell propi. El TN marca el ritme i les ficcions de tarda i nit ajuden a sostenir el dia, però sense desbancar-lo. Aquesta coordinació explica per què l'autonòmica resisteix amb solvència setmanes d'alta competència i pics esportius.
De cara als pròxims caps de setmana, el repte serà repetir la fórmula amb ajustos fins d'oferta. El futbol seguirà empenyent la demanda televisiva, tot i que la fidelitat als informatius de Catalunya sembla inalterable. Si les notícies manen, el TN mana encara més, i l'últim cap de setmana ho ha demostrat amb claredat estadística i narrativa.