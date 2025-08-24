La pluja no vol deixar de ser protagonista: així afectarà els pròxims dies

El tram final del mes d'agost sembla tenir reservades algunes sorpreses meteorològiques per a la comunitat catalana. Després d'un cap de setmana de relativa calma atmosfèrica, els mapes del temps comencen a dibuixar un escenari diferent. L'estabilitat que ha predominat durant els darrers dies té els dies comptats, segons els experts.
Una progressiva desestabilització del temps marcarà el ritme de la setmana que està a punt de començar. Els ciutadans hauran de prestar atenció a les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya per planificar les seves activitats.
Un inici de setmana marcat per la transició
El dilluns donarà la benvinguda a la nova setmana amb un panorama de cels variables a gran part del territori. S'espera una combinació de núvols d'evolució amb moments de sol més presents durant el matí. Cap a la tarda, la nuvolositat tendirà a compactar-se, especialment a les àrees de l'interior i la meitat nord.
La previsió del Meteocat indica l'aparició d'alguns ruixats de caràcter aïllat i dispers. Aquestes primeres precipitacions afectaran amb més probabilitat les comarques del Pirineu i Prepirineu.
Durant dimarts, el guió meteorològic es mantindrà molt similar al de la jornada anterior, actuant com a preludi. L'atmosfera continuarà mostrant signes d'una inestabilitat creixent, encara que de manera continguda i localitzada.
La sensació serà de temps variable, amb núvols que aniran guanyant terreny de manera paulatina. Aquesta situació és la calma que precedeix un canvi molt més notable en la dinàmica atmosfèrica. Els vents bufaran amb component marítima, aportant la humitat necessària per als esdeveniments vinents.
Dimecres arriba el canvi de temps generalitzat
La jornada de dimecres es perfila com el punt d'inflexió meteorològica de tota la setmana a Catalunya. S'espera l'arribada d'una vaguada que provocarà una inestabilització molt més acusada i generalitzada. Aquest fenomen portarà amb si un augment significatiu de la probabilitat de precipitacions a pràcticament qualsevol punt.
Les pluges podrien ser localment moderades i adquirir un caràcter tempestuós en diverses àrees del territori. Els models meteorològics suggereixen que els ruixats més intensos podrien concentrar-se a la franja litoral i prelitoral.
Aquest canvi de temps també vindrà acompanyat d'un descens de les temperatures, que serà més notori. Els termòmetres marcaran valors més propis de l'inici de la tardor, alleujant la calor dels dies passats. La cota de neu podria situar-se als cims més alts del Pirineu, un fet testimonial però significatiu.
La distribució de la pluja serà irregular, com sol passar en situacions d'inestabilitat primaveral o estival. Algunes comarques podrien rebre quantitats d'aigua molt necessàries per pal·liar la situació de sequera.
Precaució davant la inestabilitat i els possibles ruixats
Davant aquesta previsió de temps inestable, es recomana a la població mantenir-se informada a través dels canals oficials. És aconsellable prendre precaucions en les activitats a l'aire lliure, especialment en zones de muntanya.
Les tempestes poden formar-se de manera ràpida i venir acompanyades de ratxes de vent fort. També cal tenir especial cura a la carretera, ja que la pluja pot reduir la visibilitat. Aquest episodi de precipitacions, encara que pugui causar algunes molèsties, serà rebut com una gran notícia per als boscos i els embassaments.