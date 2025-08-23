Un terç de Catalunya en risc per pluja intensa diumenge: Tots els detalls

El final del mes d’agost porta amb ell una atmosfera de calma tensa i temperatures encara càlides a gran part del territori català. Els cels serens del cap de setmana conviden a gaudir de les últimes jornades estivals amb una aparent tranquil·litat a l’ambient.
Tanmateix, les condicions meteorològiques es preparen per a un canvi de guió significatiu que es manifestarà amb contundència durant la tarda de diumenge.
Aquesta inestabilitat atmosfèrica, característica de la transició estacional, amenaça d’interrompre la placidesa dominical en nombroses comarques de la meitat nord i est. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat les alertes pertinents davant l’arribada d’un episodi de temps localment extrem.
La situació de perill es deu a la previsió de ruixats d’intensitat molt forta, un fenomen que posarà a prova la capacitat de resposta del terreny. Les autoritats meteorològiques han establert un llindar de precipitació superior als 20 mil·límetres acumulats en només 30 minuts. Per comprendre aquesta magnitud, podem imaginar l’abocament sobtat de vint litres d’aigua sobre una superfície d’un metre quadrat.
Aquest volum de pluja, caigut en un lapse tan breu, pot generar escorrenties i inundacions sobtades en àrees vulnerables. El nivell màxim de perill assignat és de 2 sobre una escala de 6, la qual cosa implica un risc moderat que exigeix precaució.
Comarques i zones sota avís meteorològic
L’avís per temps extrem no afectarà tota la comunitat de manera uniforme, sinó que es concentrarà geogràficament de forma molt específica. La taca groga de l’avís s’estén per aproximadament un terç del mapa català, abastant principalment les àrees del Pirineu i Prepirineu. Comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, la Cerdanya i algunes de les Terres de Ponent seran les primeres a rebre l’impacte de les tempestes.
La inestabilitat també es propagarà cap a l’interior de les províncies de Barcelona i Girona, afectant zones com Osona. És fonamental recalcar el caràcter local d’aquests fenòmens, la qual cosa significa que la seva distribució serà irregular i dispersa dins de les àrees marcades.
Cronologia de les precipitacions: De la tarda a la matinada
La finestra de major risc començarà a obrir-se a partir de les 14:00 hores de diumenge, coincidint amb el moment de màxima insolació diürna. Durant les primeres hores de la tarda, l’energia acumulada a l’atmosfera afavorirà el ràpid creixement de núvols d’evolució. Aquestes formacions tempestuoses descarregaran el seu contingut principalment entre les 14:00 i les 20:00 hores a les ja esmentades comarques de muntanya i interiors.
Amb l’avanç de la jornada, i fins a les 02:00 de la matinada de dilluns, els nuclis de precipitació més actius podrien desplaçar-se. Ho faran, lleugerament, cap al prelitoral. La nit portarà una progressiva estabilització del temps, encara que persistirà el risc d’algun ruixat residual fins a concloure el període d’avís.
Tempestes, calamarsa i vent fort
Aquests episodis de pluja intensa rarament es presenten de forma aïllada, sinó que solen formar part de sistemes tempestuosos més complexos. La predicció indica que els xàfecs aniran sovint acompanyats d’una notable activitat elèctrica, amb abundants llamps i trons a les zones afectades.
A més, existeix una probabilitat significativa que les precipitacions incloguin la caiguda de calamarsa o pedra de diversa mida, un factor de risc per a l’agricultura i els vehicles. Finalment, els corrents descendents generats per la mateixa tempesta podrien provocar ratxes de vent molt fortes de caràcter local, capaces de causar la caiguda de branques o afectar el mobiliari urbà.
Davant aquesta previsió, es recomana a la ciutadania extremar les precaucions, especialment en desplaçaments per carretera i activitats a l’aire lliure. És aconsellable evitar zones inundables com rieres o passos subterranis, ja que el nivell de l’aigua pot pujar de forma sobtada.
S’insta la població a mantenir-se informada a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya per seguir l’evolució de la previsió. La prudència serà la millor aliada per acabar el cap de setmana sense incidències i donar la benvinguda a una nova setmana laboral.