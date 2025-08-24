Activat el Pla Inuncat, pluja intensa a part de Catalunya: Protecció Civil en dona detalls

El final del cap de setmana anticipa un canvi atmosfèric radical en diverses àrees de Catalunya. Una massa d'aire inestable es prepara per alterar la tranquil·litat dominical amb una notable brusquedat. Els cels, encara serens en moltes zones durant les primeres hores, oculten la imminent arribada d'un episodi meteorològic advers.
Aquest escenari de calma aparent precedeix una situació de risc que exigeix una resposta coordinada i preventiva per part de les autoritats competents. L'atmosfera es troba en un delicat equilibri que està a punt de trencar-se de manera significativa.
Alerta activada: El Pla Inuncat en marxa
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat). Aquesta mesura preventiva respon a la previsió de pluges de molt elevada intensitat a partir de la tarda de diumenge. La decisió es fonamenta en els models meteorològics que adverteixen d'un alt potencial de risc hidrològic.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès pronòstics que confirmen un escenari complicat en part del territori. L'activació del pla permet mobilitzar recursos i coordinar accions per minimitzar l'impacte de les precipitacions. Es tracta d'un protocol dissenyat per protegir la ciutadania davant fenòmens de temps extrem com el que s'aproxima.
Recorregut i focus de les precipitacions més intenses
El fenomen començarà a manifestar-se a les comarques del prelitoral central i oriental durant les últimes hores de la jornada. Posteriorment, les precipitacions avançaran de manera progressiva cap a l'interior, afectant la Catalunya central i Ponent. El front de tempestes continuarà el seu desplaçament fins a arribar als contraforts dels Pirineus.
Tanmateix, l'epicentre de la inestabilitat se situarà previsiblement en tres comarques molt concretes de l'interior de Girona i Barcelona. S'espera que el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa rebin les descàrregues d'aigua més importants i virulentes.
Parlem d'acumulacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només trenta minuts, un llindar crític. Aquesta intensitat de precipitació es classifica com a torrencial i té un alt potencial per generar problemes greus.
Vent, calamarsa i crescudes sobtades
Les tempestes no arribaran únicament acompanyades d'una ingent quantitat d'aigua caiguda en molt poc temps. Hi ha una probabilitat elevada que els núvols de gran desenvolupament vertical produeixin també caigudes de calamarsa, a vegades de mida considerable. A més, els corrents descendents associats a aquestes cèl·lules tempestuoses provocaran ràfegues de vent fortes de manera localitzada.
Aquest còctel meteorològic és el brou de cultiu perfecte per a les crescudes sobtades de rieres, barrancs i torrents. Els llits habitualment secs poden convertir-se en autèntics rius d'aigua i fang en qüestió de pocs minuts. Aquest tipus d'aiguats sobtats, coneguts com a "flash floods", representen un dels perills més grans associats a les tempestes d'estiu.
Precaució i sentit comú: Claus per afrontar l'episodi
Davant aquest panorama complex, les autoritats insten la població a extremar les precaucions durant l'episodi meteorològic. Es recomana encoratjadament evitar els desplaçaments per carretera que no siguin estrictament necessaris a les zones afectades. És fonamental no estacionar vehicles a rieres o en àrees que siguin reconegudament inundables o properes a llits.
Sota cap circumstància s'ha d'intentar creuar a peu o amb cotxe un torrent o riu que presenti una crescuda. La força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles amb una facilitat sorprenent i inesperada.
Romandre atents a les actualitzacions oficials de Protecció Civil és crucial per garantir la seguretat personal de tothom. La prevenció resulta la millor eina per minimitzar els riscos associats a aquest tipus de fenòmens meteorològics extrems.