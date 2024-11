Les pluges sacsegen fort Tarragona aquesta matinada: 'Alguns carrers...'

Les previsions ho sospitaven: alerta màxima en algunes zones del sud de Catalunya per alta possibilitat de pluges torrencials i inundacions. I, efectivament, així mateix ha passat. Després d'un cap de setmana en què les precipitacions d'alt voltatge no han parat a la província tarragonesa, els carrers han sucumbit l'aigua aquesta matinada.

Molts usuaris han compartit en xarxes socials l'estat de les vies, moltes d'elles inundades en diversos centímetres i han baixat amb molta força. Amb això, han posat en evident perill la integritat dels habitants, que, no obstant això, ja comptaven amb l'avís de Protecció Civil i van poder resguardar-se a casa seva. El web Projecte 4 estacions, especialista en la meteorologia, informava que en algunes zones s'han superat els 50 mm i proclamava que “alguns carrers s'han convertit a Ríos a Tarragona”.

A altres ciutats com Vilanova i la Geltrú o Sitges també s'han produït algunes inundacions que han fet saltar les alarmes durant aquesta nit. Afortunadament, de moment només cal lamentar danys materials. Perquè això continuï sent així, és important fer cas a les indicacions i les recomanacions de les autoritats i no exposar-nos al perill si no és estrictament necessari.

I és que durant la jornada d'aquest dilluns es preveu que les fortes pluges continuïn insistint en alguns punts de Catalunya, principalment al sud i a la zona del litoral. De fet, aquest matí ha arribat l'alerta a diversos telèfons d'habitants catalans; per exemple, al Baix Llobregat.

L'alerta de protecció civil

“Extremeu les precaucions, eviteu desplaçaments innecessaris allunyar-vos de rieres i barrancs; encara que no plogui, poden baixar amb intensitat. Es poden produir despreniments”, alerta la notificació de Protecció Civil. I és que les recomanacions són clares i evidents: el més recomanable és no sortir de casa mentre plogui amb força o si es produeixen inundacions als carrers i estar alerta constantment a les actualitzacions de les fonts oficials.

I, per descomptat, allunyar-se el màxim possible del perill, ja que el risc de despreniments de rius o barrancs és real, per la qual cosa cal allunyar-se dels voltants. Aquesta dinàmica de fortes pluges està sent complicada d'assumir, especialment tenint al cap el que ha passat a València, però aviat passarà i tot tornarà a la normalitat. Ara toca pitjar i pensar principalment en la nostra seguretat i en la dels nostres.